Omicron魔王株和流感、感冒怎麼分？　「症狀差異」曝光

▲冬季流感盛行，寒冷天氣也容易出現感冒，加上出現令人擔憂的Omicron變異株，但三者的症狀可能容易混淆。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

Omicron變異株入侵全球28個國家/地區，先前南非醫界曾表示目前Omicron案例皆屬輕症，然而，隨著冬季流感與一般感冒盛行，三者症狀恐怕令人難以區分。對此，外媒就根據隸屬於英國衛生部的醫療服務體系「英國國民保健署」（NHS）說法刊出報導。

感冒症狀有哪些？

《鏡報》引述英國NHS指出，感冒症狀可能是逐漸出現的，症狀包含：鼻塞或流鼻涕、喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛、咳嗽、體溫升高、耳朵與臉部感到壓力或腫脹感、失去味覺與嗅覺。

流感症狀有哪些？

據NHS說法，流感症狀包含：突然發燒（體溫達38℃或以上）、身體疼痛、疲倦或筋疲力竭、乾咳、喉嚨痛、頭痛、失眠、食慾不振、腹瀉或腹痛、噁心想吐或嘔吐。

新冠肺炎症狀有哪些？

NHS表示，英國政府起初正式公告的新冠肺炎主要症狀有：體溫高、突來的且持續的咳嗽、嗅味覺喪失或異常。而Delta變異株的症狀也適用於上述公告。

Omicron變異株的症狀為何？

第一個注意到Omicron有異的南非醫學會主席庫茲（Angelique Coetzee）表示，在她診所發現7名Omicron患者表現出與Delta不同的感染症狀，病人出現極度疲勞感、輕度肌肉疼痛、心跳加快、喉嚨沙啞與乾咳。她補充，這些不舒服的情況只持續了1至2天就能康復，且不會導致味覺或嗅覺喪失。

根據南非的統計指出，目前沒有病患因感染Omicron病毒而住院或死亡。

▼Omicron截至2日為止全球確診數。（表／ETtoday）

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