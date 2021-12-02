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學生專車撞斷限高架！擋風玻璃破碎　司機推給衛星導航

▲桃園市梁姓男子1日下午駕駛學生專車行經龜山區南上路時，未注意前方限高標誌，當場撞斷限高架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市梁姓男子1日下午駕駛學生專車行經龜山區南上路時，未注意前方限高標誌，當場撞斷限高架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓男子1日下午駕駛某高中學生專車行經龜山區南上路，疑似未注意前方限高標誌，直接撞斷限高架，專車瞬間巨響導致上方玻璃破裂，嚇壞當時坐在車內的學生，龜山警方為梁男酒測，酒測值為零；梁男辯稱利用衛星導航未注意該路段有限高標誌才釀禍，幸好這起意外未釀成學生與路人受傷，肇事原因仍在調查中。

▲桃園市梁姓男子1日下午駕駛學生專車行經龜山區南上路時，未注意限高標誌撞斷限高架，導致上層擋風玻璃與車體受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市梁姓男子1日下午駕駛學生專車行經龜山區南上路時，未注意限高標誌撞斷限高架，導致上層擋風玻璃與車體受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，1日下午4時許，56歲的梁姓男子駕駛桃園市某高中學生專車行經龜山區男美街右轉南上路時，未注意前方限高標誌，整輛學生專車直接撞斷了限高架鋼樑，當場上層玻璃應聲破裂，巨大聲響嚇壞了車內學生與路人，由於正值下班尖峰，導致造成後方車流出現圍堵。

▲桃園市梁姓男子1日下午駕駛學生專車行經龜山區南上路時，撞斷限高標架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市梁姓男子1日下午駕駛學生專車行經龜山區南上路時，撞斷限高標架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局交通分隊到場處理，為梁姓男子進行酒測，酒測值則為零。梁聲稱因使用衛星導航，未注意該路段設有限高架，導致遊覽車上方車體與玻璃直接撞斷限高架；所幸這起意外未釀成用路人與學生受傷。

龜山警分局交通分隊分隊長陳政斌呼籲，駕駛車輛應注意沿線標誌或標線，對於不熟悉路況，要特別留意車前狀況，避免類似意外發生。

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