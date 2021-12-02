商售小廂型車改造　全國首輛「迷你救護車」在澎湖

記者陳洋／澎湖報導

救護車大家都看過，一般的標準尺寸都是九人座的廂型車改造而來，但在澎湖，小離島的巷弄狹窄，九人座廂型車進不去，只能採用最小型商用車去改裝，也成了全國最迷你的救護車。這輛澎湖縣消防局最新亮相的救護車，是由民間公司捐贈，因為將派駐在離島，在考慮離島道路狀況後，最後採用了小型商用廂車去改造。

▲大小消防車比一比 。（圖／記者陳洋攝）

消防局說，迷你救護車小歸小，但該有的配備都齊全，除了擔架平放沒問題，還裝配有氧氣瓶、電擊器、心肺復甦器及其他醫療器材，唯一的差別是受限於空間，一般救護車後座可以提供家屬一人乘坐，迷你救護車只能犧牲掉這個部分，不過還是可以搭載救護人員一人。

▲消防局人員介紹車輛配備 。（圖／記者陳洋攝）

消防局表示，這部迷你救護車將配發到白沙鄉的離島鳥嶼，因為島上的巷弄狹窄，最多大約只有兩米寬，所以只能採用這種小廂車去改造，但該有的配備都齊全。

▲迷你消防車將派駐離島服務 。（圖／記者陳洋攝）

澎湖的離島眾多，道路又小，甚至還有五個離島沒有救護車，要送醫只能靠擔架床運送，現在有了市售的商用小廂車能夠完成改造，對離島居民來說，小巧實用就很足夠，也讓還沒配備救護車的離島看到一絲希望，期待能有救護車進駐，迷你也沒關係。