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帶朋友的小孩訪友...他獨自釣魚墜魚池溺斃！這對夫妻被起訴

▲桃園市9歲男童去年10月間隨鄰居訪友，卻失足墜落其住處後方魚池，發現後送醫急救仍不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市9歲男童去年10月間隨鄰居訪友，卻失足墜落其住處後方魚池，發現後送醫急救仍不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男童去年10月間因父母外出，委託鄰居胡姓夫妻代為照顧，陳童後來隨胡訪友，友人住處後方有一處魚池，男童在魚池獨自釣魚，胡姓夫妻乃在屋內與友人聊天與採竹筍，後來察覺男童沒有嬉鬧聲覺得有異查看，驚覺可能墜入魚池向消防隊求助，果然打撈上岸緊急送醫仍不治；桃檢複訊時，胡姓夫妻坦承疏失，檢方認為男童溺死與胡姓夫妻過失有因果關係，偵結依過失致死罪嫌將胡男、鄧女提起公訴。

檢警調查，9歲的陳姓男童去年10月11日雙十節連假最後一天，父母因有事外出，將9歲男童與7歲女童倆兄妹交由鄰居胡姓男子與鄧姓女子夫妻代為照顧，同日上午，胡姓夫妻到龍潭區訪友，友人住處後方有一處深達2米之魚池，男童獨自在魚池釣魚，胡姓夫妻則在屋內與友人聊天，後來見男童獨自釣魚，胡姓夫妻則帶7歲妹妹前往他處採竹筍，未多加看顧。

但後來胡等人返回友人住處後，驚覺男童不在魚池附近，驚覺男童可能跌落魚池，連忙打電話給119，消防人員到場打撈果然撈獲男童上岸，但早已沒有呼吸心跳，胡趕緊通知男童父親到場，並將男童緊急送醫急救仍宣告不治，男童父親事後悲傷自責不已。

龍潭警方鑑識人員在現場未發現打鬥與外力介入跡象，胡姓男子、鄧姓女子夫妻倆訊後則被依過失致死罪嫌移送檢方偵辦；檢方複訊時，胡姓夫妻坦承過失，警方則提供現場畫面截圖、相驗屍體報告證明書與調解委員會調解書等資料佐證，足認胡姓夫妻犯行明確，檢方審酌，胡姓夫妻放任男童在超過其身高魚池，2人因過失導致男童失足墜落魚池死亡有因果關係，偵結依過失致死罪嫌將胡姓夫妻提起公訴。

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