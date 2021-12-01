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桃園桶屍案／疑妻外遇行兇折屍塞塑膠桶　伴屍16小時自首留2幼女

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子懷疑謝姓妻子有外遇，30日下午2人再起爭執，吳男一時情緒失控疑似徒手勒住謝妻頸部，導致其窒息死亡，吳男闖禍後待在房間，伴屍16小時候於1日上午向警方自首並坦承殺人，桃園地檢署檢察官1日下午在桃園殯儀館相驗，並對吳進行偵訊，桃檢複訊後依涉犯刑法殺人罪嫌重大且有逃亡及滅證之虞已諭知 向法院聲請羈押。

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子有外遇，2人在30日下午發生口角，吳疑似徒手勒住妻子頸部死亡，伴屍16小時候於1日上午向警方自首坦承殺害妻子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子有外遇，2人在30日下午發生口角，吳疑似徒手勒住妻子頸部死亡，伴屍16小時候於1日上午向警方自首坦承殺害妻子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓男子30日下午與妻子發生口角，吳徒手勒住妻子頸部導致窒息死亡，警方據報後於1日上午到現場蒐證後，將吳男帶回警局偵訊。（圖／熱心人士提供）

▲桃園市吳姓男子30日下午與妻子發生口角，吳徒手勒住妻子頸部導致窒息死亡，警方據報後於1日上午到現場蒐證後，將吳男帶回警局偵訊。（圖／熱心人士提供）

檢警調查，年約30歲的吳姓男子與29歲的謝女婚後育有2名幼女，一家四口住在桃園區公寓，吳男最近懷疑謝妻有外遇，2仁為此常有爭執，30日下午4時許，2人再度以外遇問題起口角，吳男憤怒之下疑似徒手毆打，再徒手掐住其頸部與摀住口鼻讓其窒息死亡，吳闖禍後不知所措，伴屍16小時候於今日上午8時許向警方自首坦承殺妻之事實。

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子外遇，30日下午殺害妻子，警方1日下午押解至桃園殯儀館等候檢察官相驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市吳姓男子懷疑妻子外遇，30日下午殺害妻子，警方1日下午押解至桃園殯儀館等候檢察官相驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方鑑識人員據報後立即趕往現場，發現吳男殺害妻子後，還將其遺體以對折方式塞入大型塑膠桶，疑似想規避刑責，謝姓妻子遺體則被運抵桃園殯儀館冰存；桃園地檢署檢察官下午到桃殯相驗死者，吳男也被押解到場，檢察官針對死者頸部等處傷痕逐一檢視，吳男在旁則面無表情。

據指出，吳男涉嫌殺妻案，桃檢複訊後依涉犯刑法殺人罪嫌重大且有逃亡及滅證之虞已諭知 向法院聲請羈押。

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