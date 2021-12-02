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議員助理薪資凍漲21年人才流失　跨黨派立委支持比照軍公教調4%

▲▼許智傑、林昶佐、林奕華舉行記者會呼籲調漲議員助理薪資。（圖／許智傑國會辦公室提供）

▲跨黨派立委舉行記者會。（圖／許智傑國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌10月底拍板明年軍公教調薪4％，也有多家民間企業陸續響應宣布調薪，不過，全台各縣市議會助理薪資已凍漲21年，慘淪「調薪孤兒」。民進黨立委許智傑2日舉行記者會，呼籲中央政府應補助全國各縣市議員助理補助費，比照軍公教調整4％補助款，獲跨黨派立委、縣市議員響應支持。

許智傑今天邀集跨黨派立委及議員舉行「21年未調助理費，跨黨派民代挺修法」記者會。他指出，軍公教自1996年加薪5％後，已經歷4次調薪，但地方議員助理補助費仍是一毛未漲，且還有地方村里長補助費也是多年未調，呼籲內政部積極研議修法，解決長年以來因低薪導致的人才流失問題。

無黨籍立委林昶佐表示，地方議會助理自2000年《地方民意代表費用支給及村里長事務費補助條例》立法以來，聘用助理補助費用總額從未調整，相比之下 ，消費物價指數20年間上漲 22%，議員助理薪資確實有調整之必要，他已提案修正《地方民意代表費用支給及村里長事務費補助條例》，除將編列加班費、勞健保等勞動條件明文入法，也授權主管機關得綜合考量基本工資、軍公教薪資調幅及地方財政狀況進行調整。

國民黨立委林奕華補充，相關制度性缺失，對地方議員助理並不公平，也無法留住優秀的政治人才為地方服務，因此，她和全國議長聯誼會合作提案修正《地方民意代表費用支給及村里長事務費補助條例》，希望朝野各黨派共同將該法案列為優先法案儘速三讀，讓地方助理待遇比照立法院公費助理予以法制化。

台灣民眾黨立委張其祿說，以日本國會為例，日本國會助理待遇會依法律規定調整，每36個月就可按機制評估調整俸給，有必要透過修法來保障公費助理之薪資調整權益，以確保人才留用並避免人才流失。

時代力量立委陳椒華表示，現行公費助理補助額度「直轄市議員每月不得超過新臺幣24萬元，縣（市）議會議員每月則不得超過新臺幣8萬元」，但事實上，現今許多縣（市）議員服務平均人口數早已超過直轄市議員服務人口數的3分之1，公費額度卻僅3分之1，顯然不敷所需，難以維持基本問政品質，因此主張應提高為每人每月12萬元，以符合比例原則。

▲▼許智傑、林昶佐、林奕華舉行記者會呼籲調漲議員助理薪資。（圖／許智傑國會辦公室提供）

▲▼許智傑、林昶佐、林奕華舉行記者會呼籲調漲議員助理薪資。（圖／許智傑國會辦公室提供）
 

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