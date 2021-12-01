台灣人就是給爆送爆！　外交部贈波海三國「夢幻伴手禮」清單曝光

▲外交部曝光送給波海三國議員的「夢幻伴手禮」清單。（圖／取自外交部臉書）

記者林彥臣／綜合報導

波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員訪問團，正在台灣進行訪問，外交部也在臉書上曝光致贈給三國議員的伴手禮清單，並且強調「我們台灣人就是給爆送爆」透過這些禮物讓訪賓更瞭解、喜愛、支持台灣。

▲訪賓的參觀行程必須遵守防疫規定，所以只能遠觀景點合照。（圖／取自外交部臉書）



外交部臉書發文表示，「特別帶著訪賓們參觀一些台灣著名的景點，像是西門紅樓、龍山寺及台北101等，不過為了要符合防疫規範，我們讓訪賓待在車子中並且為他們做解說」。

▲議員開箱伴手禮。（圖／取自外交部臉書）



外交部指出，在經過萬華時，訪團還收到立法委員林昶佐提供訪賓們包裝精美的福袋，裡面有艋舺龍山寺香火袋、顏恆德商行玻璃鈕扣、阿里山手採紅茶、日式烘培濾掛咖啡、台北堂的穀之實餅，還有海棠壓花玻璃樣式的杯墊，象徵著萬華經過奮戰，現在已從疫情中重新振作。

立陶宛國會議員馬蒂約薩伊迪斯（Marius Matijošaitis）特別tag林昶佐表示，「拍照和開箱（伴手禮）的時候真的很開心，期待在2021年開放國會論壇跟你交流」。

▲立陶宛議員馬蒂約薩伊迪斯（Marius Matijošaitis）還特別點名感謝林昶佐，期待在明後天的論壇跟他交流。（圖／取自外交部臉書）



其他網友也在外交部臉書留言表示，「沒胖3公斤不准出境！」、「意圖使人不想回國！」、「請魔法部拿出台灣阿嬤的精神，好好款待貴賓」、「我們魔法部好厲害，這些禮物連我自己都想要耶」、「杯墊太美了，請問哪裡可以買？我也想要送外國友人」。

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