民進黨立委歡迎波海議員團訪台　「象徵準官方互訪外交關係」

▲立陶宛、愛沙尼亞及拉脱維亞的國會議員28日上午抵達台灣。（圖／取自游錫堃臉書）



記者林銘翰／台北報導

2021年開放國會論壇將於12月2、3日登場，立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯率領的國會議員團28日清晨抵台。對此，民進黨立委王定宇表示，台灣與波羅的海3國有著共同的信念與價值；民進黨立委許智傑則說，這次立陶宛多位政要來台，象徵有準官方互訪的外交關係。

「2021年開放國會論壇」將以視訊與實體同步舉行，視訊部分共有15國、21位國會議員線上參與，包括美、日、德、法、英、歐盟等國議員，實體部分則有5國、12位國會議員親自出席，其中波羅的海3國就有10位國會議員來台。

王定宇28日受訪時表示，今天有波羅的海3國的國會議員10人抵達台灣，誠摯歡迎來自於波羅的海3個國家的好朋友，而台灣跟拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛有著共同的信念跟價值，不僅同為世界上民主自由的前線，也同樣地面對獨裁大國的威脅，以及追求國家主權獨立。

王定宇認為，所以台灣跟波羅的海3國，有太多相似可以合作的地方，謝謝過去這一年多來，雙方在防疫、疫苗、防疫物資上的相互扶持，展現出人類可貴的情操，也相信未來台灣跟這3國在經貿發展上，一定會有更好的互動跟合作，創造民主扶持、經濟繁榮的基礎。

王定宇指出，這3國的主席，分別是3個國家友台小組的主席，也都是重量級的國會議員，由他們10位來台灣參加開放國會論壇，意義非凡，所以今天一大早，歡迎他們從3國到法德國蘭克福，搭乘直抵台灣的飛機，一路上也辛苦了，自由民主的台灣誠摯地歡迎來自波羅的海3國的好朋友。

許智傑受訪時則表示，這個時間點來台灣有3大意義，分別為外交、防疫及民主，台灣首個歐洲代表處在立陶宛揭幕，這次立陶宛多位政要來台，象徵有準官方互訪的外交關係。

許智傑也提及，疫情時台灣捐口罩，立陶宛捐疫苗，「兩國之間善的循環，現在終於可以面對面互相致謝」，而波羅的海3國面對鄰國欺壓，率先獨立，跟台灣歷史相似，這次大規模來訪，更有民主交流的意涵。