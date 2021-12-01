▲瑞芳義警常年訓練，新北警長黃宗仁宣導「LINE傳播神功」護治安。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府瑞芳警分局11月30日辦理義警常年任務訓練，由警察局長黃宗仁親自主持，義警大隊長陳汪全、分局長王鴻儒及警局保安科長謝龍富等出席參與，局長阿仁哥親臨訓練會場與義勇警察弟兄博感情，幽默逗趣獲得全體隊員如雷掌聲並貫穿整個禮堂。

義警大隊長陳汪全致贈義警弟兄禮品，感謝他們不畏辛勞、認真執勤，對轄區治安維護付出及奉獻心力。黃宗仁強調，五力（守望相助、民防、義警、警友與志工）全市3萬6千餘人，是警察最貼心夥伴，面對警察的過失請嚴厲的指正，但若是有人刻意詆毀、誣陷警察，也請義警弟兄站出來為警察出聲。

▲義警大隊長陳汪全致贈義警弟兄禮品，感謝他們不畏辛勞、認真執勤，對轄區治安維護付出及奉獻心力。

黃宗仁表示，警察面對街頭暴力，要強悍執法一個也不放過，一個都不輕饒，第一時間到場強力逮捕現行犯，這就是我們的態度，誓言將黑道、幫派趕出新北市，面對嚴峻的疫情及非洲豬瘟的危機，新北警都能戰戰兢兢地完成任務，希望警民能繼續團結一心，確保執勤安全，並透過網路宣傳發揮最大效應。

黃宗仁再次強調，現在治安已經從警察陸地走向空中傳播，我們利用LINE宣導神功，將各種反詐騙新手法訊息傳播到每一位市民手中，強化全民防騙，希望義警弟兄幫忙宣傳，即可減少一分受騙。

黃宗仁說，民力是警察工作的好夥伴及靠山，日積月累維護轄區治安、交通，犠牲奉獻大家有目共睹，一同貫徹社區警政、第三方警政，以警力有限、民力無窮持續努力，期望五力（民防、義警、警友、志工、守望相助隊）合作，讓新北市轄內治安更平穩、交通更順暢，共同守護轄區治安，讓市民生活能安居樂業。

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