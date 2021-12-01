　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

瑞芳義警常年訓練　新北警長黃宗仁宣導「LINE傳播神功」護治安

▲瑞芳義警常年訓練 新北警長黃宗仁宣導「LINE傳播神功」護治安。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳義警常年訓練，新北警長黃宗仁宣導「LINE傳播神功」護治安。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府瑞芳警分局11月30日辦理義警常年任務訓練，由警察局長黃宗仁親自主持，義警大隊長陳汪全、分局長王鴻儒及警局保安科長謝龍富等出席參與，局長阿仁哥親臨訓練會場與義勇警察弟兄博感情，幽默逗趣獲得全體隊員如雷掌聲並貫穿整個禮堂。

義警大隊長陳汪全致贈義警弟兄禮品，感謝他們不畏辛勞、認真執勤，對轄區治安維護付出及奉獻心力。黃宗仁強調，五力（守望相助、民防、義警、警友與志工）全市3萬6千餘人，是警察最貼心夥伴，面對警察的過失請嚴厲的指正，但若是有人刻意詆毀、誣陷警察，也請義警弟兄站出來為警察出聲。

▲瑞芳義警常年訓練 新北警長黃宗仁宣導「LINE傳播神功」護治安。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲義警大隊長陳汪全致贈義警弟兄禮品，感謝他們不畏辛勞、認真執勤，對轄區治安維護付出及奉獻心力。

黃宗仁表示，警察面對街頭暴力，要強悍執法一個也不放過，一個都不輕饒，第一時間到場強力逮捕現行犯，這就是我們的態度，誓言將黑道、幫派趕出新北市，面對嚴峻的疫情及非洲豬瘟的危機，新北警都能戰戰兢兢地完成任務，希望警民能繼續團結一心，確保執勤安全，並透過網路宣傳發揮最大效應。

黃宗仁再次強調，現在治安已經從警察陸地走向空中傳播，我們利用LINE宣導神功，將各種反詐騙新手法訊息傳播到每一位市民手中，強化全民防騙，希望義警弟兄幫忙宣傳，即可減少一分受騙。

黃宗仁說，民力是警察工作的好夥伴及靠山，日積月累維護轄區治安、交通，犠牲奉獻大家有目共睹，一同貫徹社區警政、第三方警政，以警力有限、民力無窮持續努力，期望五力（民防、義警、警友、志工、守望相助隊）合作，讓新北市轄內治安更平穩、交通更順暢，共同守護轄區治安，讓市民生活能安居樂業。

【更多新聞】

星夢郵輪「探索夢號」將撤出台灣市場　雲頂郵輪集團最新回應

臺大金山分院歡慶11週年！免費檢測骨質　宣導樂活健康觀念

新北萬金石鄉親引頸期盼　金山警交通分隊遷入新居

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福　首站「駐駕新北3天」佑平安

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
兄弟隔11年奪總冠軍　詹子賢拿下系列賽MVP
中信接手兄弟突破「7年6亞」魔咒　換6位教頭終於奪冠
快訊／兄弟不亞了！隔11年奪隊史第8座總冠軍
無意間透露「抽身林秉樞」超難　他分析高嘉瑜被2武器威脅
獨／男友視角照帶風向「沒品維尼」真實身分是他！暗黑操作驚曝光
Omicron確定入侵南韓！　累積5例確診…單日染疫突破5千
小火鍋「最肥口味」曝！　營養師：不喝湯也吃一堆油

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瑞芳義警常年訓練　新北警長黃宗仁宣導「LINE傳播神功」護治安

桃園第16期疫苗接種2日起施打　完成第一劑接種人口涵蓋率83.02%

黃金級綠建築！　蘆竹一號社會住宅上樑2022年底可入住

新北市圖吹起懷舊復古風　泰山分館體驗《台灣老桌遊》

新北土城打造專屬「天空廊道」　保護野生動物免死於路殺

桃園藍營公投宣講出動變形金鋼　籲民眾4個同意台灣勝利

阿嬤交代回饋社會　胡凱彬偕罔腰募285件保暖毯助禦寒

火場餘生仍受一氧化碳危害　南投醫院以高壓氧治療穩定症狀

13國2,000名選手參賽　桃園第五屆國際青年創意美學線上競賽成果頒獎

街舞男團B.T.O.D揪黃偉哲組團Battle　台南跨年卡司再公開

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

瑞芳義警常年訓練　新北警長黃宗仁宣導「LINE傳播神功」護治安

桃園第16期疫苗接種2日起施打　完成第一劑接種人口涵蓋率83.02%

黃金級綠建築！　蘆竹一號社會住宅上樑2022年底可入住

新北市圖吹起懷舊復古風　泰山分館體驗《台灣老桌遊》

新北土城打造專屬「天空廊道」　保護野生動物免死於路殺

桃園藍營公投宣講出動變形金鋼　籲民眾4個同意台灣勝利

阿嬤交代回饋社會　胡凱彬偕罔腰募285件保暖毯助禦寒

火場餘生仍受一氧化碳危害　南投醫院以高壓氧治療穩定症狀

13國2,000名選手參賽　桃園第五屆國際青年創意美學線上競賽成果頒獎

街舞男團B.T.O.D揪黃偉哲組團Battle　台南跨年卡司再公開

兄弟睽違11年隊史第8冠　卻是金控史上第一冠

兄弟隔11年奪總冠軍　系列賽MVP詹子賢、敗隊優秀球員林安可

8年建構最完整球隊　中信兄弟開花結果值得一座總冠軍

佩甄不擔心老公包二奶...一講原因全場笑！　超強馭夫術曝光

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍…掀網熱議

中信接手兄弟突破「7年6亞」魔咒　換6位教頭終於奪冠

兄弟不再「亞」！運動心理師陪伴「整理經驗」中生代各領風騷

都幾亞該有責任感了！陳子豪套用育兒經學習平靜變身「陳大哥」

兄弟不亞了！等了11年奪隊史第8座總冠軍　直落四橫掃統一獅

每天喝蘋果醋的5大好處，助減脂還能消疲勞！但「一類人」餐前別喝

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

台中明早大停水47小時！影響19萬戶

月薪破4萬！高雄擴大招募850名清潔隊員

水公司擔心社會疑慮　加緊趕工提早16小時復水

王男欠繳高速公路通行費車行代繳

嘉義市獲交通部金安獎團體及單向獎項

台南市囤房稅議會三讀通過

年底送禮潮　台中十大伴手禮票選工策會邀選「口袋名單」

高雄今日戲院「1年塌4次」　市府硬起來

萬金石鄉親引頸期盼　金山警交通分隊遷入新居

高雄輕軌晚間傳動力不足！卡駁二1小時

防荔枝椿象　彰化首創無人機噴「皂素」

高雄社會住宅「入住資格」將放寬

4山客受困天長隧道2人獲救　另2人返安全處待援

大台南會展中心營運進行道路工程

更多熱門

相關新聞

新北市圖吹起復古風　泰山分館體驗台灣老桌遊

新北市圖吹起復古風　泰山分館體驗台灣老桌遊

近來「桌遊」在臺灣逐漸吹起一股熱潮！新北市立圖書館泰山分館將於12月4日舉辦的「《台灣老桌遊》新書分享會」，特別結合閱讀與臺灣復古遊戲，規劃了包括「臺味復古遊戲展」、「懷舊遊戲體驗」、「圖書館大富翁」、以及主題書展等，回味1960年代臺灣獨特的桌遊文化和歷史，感受充滿台味的兒時樂趣。

土城打造專屬天空廊道　保護動物免死於路殺

土城打造專屬天空廊道　保護動物免死於路殺

全年移轉量衝35萬棟　房市熱度可望創8年新高

全年移轉量衝35萬棟　房市熱度可望創8年新高

Gogoro電動機車11月銷量創新高

Gogoro電動機車11月銷量創新高

LEGO耶誕老人來了！新北歡樂耶誕城12／3開城

LEGO耶誕老人來了！新北歡樂耶誕城12／3開城

關鍵字：

新北瑞芳義警常訓

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

即／桃園29歲女遭封屍

星巴克12月連續30天買一送一登場

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

更多

最夯影音

更多
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面