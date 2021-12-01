▲新北市圖吹起懷舊復古風，泰山分館體驗《台灣老桌遊》。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近來「桌遊」在臺灣逐漸吹起一股熱潮！新北市立圖書館泰山分館將於12月4日舉辦的「《台灣老桌遊》新書分享會」，特別結合閱讀與臺灣復古遊戲，規劃了包括「臺味復古遊戲展」、「懷舊遊戲體驗」、「圖書館大富翁」、以及主題書展等，將帶大小朋友回味1960年代臺灣獨特的桌遊文化和歷史，感受充滿台味的兒時樂趣。

有鑑於近年吹起復古風，泰山分館響應「臺灣閱讀節」，特別將「新書分享會」結合復古元素，打造圖書館柑仔店、圖書館大富翁、古早味遊戲場等場景，並展出珍貴絕版的臺灣桌遊（大富翁、葫蘆運、動物棋等），帶大家認識從晚清、日治時期到民國，陪著臺灣人走過百年光陰的「臺灣老桌遊」。

▲泰山分館結合閱讀與臺灣復古遊戲，帶大小朋友回味1960年代臺灣獨特的桌遊文化。

泰山分館「阿公阿嬤的原味遊戲」活動，12月1日至12月31日「臺味懷舊遊戲展」與「遊戲閱讀」主題書展，將分別展出多款稀有絕版的臺灣桌遊。12月4日《臺灣老桌遊》新書分享會，邀請到桌遊達人，同時也是作者之一的陳介宇老師，帶大家回味臺灣著名的老桌遊。

另外，12月12日「懷舊桌遊體驗」12月2日起報名；12月19日「圖書館大富翁」，則將帶大小朋友透過真人版的大富翁遊戲，12月13日起報名，現場還準備限量的古早味懷舊小零嘴，重溫童年時光。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2909-1727。

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