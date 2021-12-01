LEGO耶誕老人來了！歡樂耶誕城12／3開城　搭大眾運輸工具更好玩

▲2021新北歡樂耶誕城將於12／3開城。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

「2021新北歡樂耶誕城」將於本週五(12月3日) 開城，至111年1月2日止，持續歡樂31天。今年新北市政府首次與丹麥知名玩具品牌「樂高公司」合作，除了打造獨家3D 樂高雷射光雕投影秀，還將展出全臺最大的14米高LEGO耶誕老人，裝飾燈區包含新北市市民廣場「樂高耶誕城」、板橋車站站前廣場「樂高歡樂薑餅村」及萬坪公園「樂高耶誕奇幻小鎮」等，期間並將於12月11日、12日舉辦「巨星耶誕演唱會」及12月19日舉辦「新北耶誕平安晚會」等3場大型活動。



為因應活動期間進(散)場人車潮，以及避免周邊停車場滿場時，排隊等候進場車輛佔用道路，影響其他用路人，新北市警局每日規劃交通崗41處、交疏警力49名、義交人員63名，於板橋區縣民大道、文化路、中山路、新站路、新府路、重慶路及民權路等會場周邊幹道實施彈性交通疏導及管制，並視現場交通狀況及人潮擴大疏導管制範圍。另周邊停車場滿場時，將於主要路口及路段放置活動式告示牌或手持牌面，提醒用路人儘早改道，紓解車潮。

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因周邊停車空間有限，新北市警局特別呼籲請民眾多加利用大眾運輸工具前往參加活動，相關交通管制措施將隨時提供警廣、IPOLICE即時插(推)播，提醒用路人提早改道，避開管制區域及注意交通安全，活動期間勿任意違規停車、並遵從各路口員警、義交之指揮疏導，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。



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