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林秉樞前一天還在說謊！落網前私訊前綠營女立委：毀了高嘉瑜

▲▼林秉樞、高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜遭林秉樞家暴。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，本人出面還原真相，令外界感到震驚。對此，民進黨前立委謝欣霓表示，林秉樞到被捕前一天「還在說謊」，甚至還傳訊「要毀了高嘉瑜」，還以為她會支持，「做錯事就要承認，不要硬凹！」

高嘉瑜遭林秉樞家暴，本人鼓起勇氣提告，1日也召開記者會，還原家暴內幕，與林秉樞被捕後的供詞有落差，讓外界霧裡看花。不過，高嘉瑜拿出許多遭毆後的照片，可見林秉樞打人是事實，至於過程中的真相為何，則待司法進一步釐清。

對此，曾與高嘉瑜有派系問題的前立委謝欣霓表示，10年前林秉樞主動加她臉書好友，偶爾會針對一些議題對話，幾年前她手燙傷時，林秉樞還特別寄送藥膏來關心。

▼林秉樞告知謝欣霓，他要毀了高嘉瑜。（圖／翻攝臉書／謝欣霓）

▲▼謝欣霓。（圖／翻攝臉書／謝欣霓）

謝欣霓說明，林母告別式當天，有許多派系的人馬到場，不過多數都在現場詢問「你跟喪家誰熟」，後來聊了一番，才知道大家都不熟。

而在事件爆發前，林男曾在臉書貼文，謝欣霓出言關心，得到的資訊卻與這幾天的報導完全相反，甚至新的報導出來了，林男還在說謊，「說他要毀了高嘉瑜。」

謝欣霓說，由於她與高嘉瑜有派系上的問題，林男以為她會相挺，站在林男的隊伍表達支持，「大錯特錯！！做錯事就要承認，不要硬凹！！該好好接受法律嚴厲的制裁！」

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