林秉樞嗆警「跟他很熟」　呂秋遠2度否認：他求我去告別式

▲呂秋遠晚間爆料，林秉樞拜託他參加母親的告別式。（資料照／記者陳明仁攝）

記者柯沛辰／台北報導

涉嫌對立委高嘉瑜施暴的男友林秉樞，1日凌晨在板橋馥都飯店遭警方拘提，一度怒嗆「憑什麼？」還自稱跟知名律師呂秋遠很熟。對此，呂秋遠1日晚間2度回應，如果朋友犯錯，他會規勸，絕不會切割，「可是，我真的跟那位林先生，不是朋友」。

呂秋遠表示，林秉樞幾年前曾私訊詢問過他一些公共議題的想法，此後兩人再無接觸。直到1個月前，對方才又私訊，強調母親是他的粉絲，再三拜託他一定要去告別式，「完成我媽媽的遺願」，所以他最後從善如流，到場簽名致意，而這也是2人首次見面。

呂秋遠臉書全文如下：

我這人是這樣，朋友犯錯，就算是兄弟，就像是呂捷，他膽敢對武松有一點點不敬，我一定是站在武松那邊。所以，沒什麼好切割的。身為朋友，如果他犯錯，我們應該要規勸，不是切割，不是嗎？可是，我真的跟那位林先生，不是朋友啊！

他在若干年前，確實有用訊息詢問我一些公共議題的想法，此外別無接觸。在一個月前，他在訊息裡跟我說，媽媽是我的粉絲，生病的時候再三提到一定要我去她的告別式，請我完成媽媽的遺願。我看了時間，中午我可以到10分鐘，但是公祭時間剛好我要開庭，所以我大概在家祭的時候到現場，簽名致意以後就離開去法院，這是我第一次跟他見面。

之後，他在媒體公布他的行為之前，有告知我相關的情況，據說他也跟很多「有名的人」提過「那些事」，不只跟我說。基於我是律師身份，我不會公布他跟我說了什麼，但就是法律諮詢而已。接下來，就是今天早上了。一大早就被一堆媒體電話嚇醒，我跟他很熟？跟我很熟，我怎麼沒有接到他的messager電話？他不是聯絡不上我，是沒聯絡我，有另外的律師替他辯護，這怎麼會是熟？

家暴，是不應該的，我非常討厭家暴與各種反平權的行為，這是我一貫的立場。我不是不能幫家暴的被告辯護，但是我會要求還原真相，錯的就是錯的，應該要付出代價，而不是狡辯，這是身為律師的基本態度。不過，凡事都應該要有啟示，所以我還是寫了十點，供大家參考：

一、遇到任何形式的家暴，都應該報警，家暴零容忍，不應該縱容。

二、不要因為面子，所以不敢提告。沒面子的是他，不是你。打人、罵人，不論什麼理由，都是不對的。

三、蒐集證據，是很重要的。一般而言，就是證人、錄音、錄影、驗傷單。

四、親密關係，適用家庭暴力防治法；不認識的追求者，適用跟蹤騷擾防治法，請多加利用，不要放過施暴的人。

五、如果要確定自己的伴侶是不是潛在的加害者，可以到各大論壇，包括ptt去看他的留言，應該會讓你嘆為觀止。

六、家暴與社會地位、所得、職業都無關，不需要標籤化任何人，也不要對任何人有幻想。

七、對於沒事獻殷勤的人，不要以為是天上掉下來的禮物。不拖不欠，是最好的對待不熟的人的方式。

八、如果伴侶仗著自己有錢、有地位、有能力，而想控制伴侶、貶低伴侶、辱罵伴侶，這就是精神暴力，演變為肢體暴力的可能性很高，要提早離開這個人。

九、做錯事的時候，千萬不要說「你知道我認識誰嗎？」通常這樣只會更慘，因為那個誰之所以可以是那個誰，就是因為他是非分明，而不是因為黑白不分。

十、不要跟任何人裝熟，特別是在落難的時候，否則必然會遭到無情的打擊。

畢竟月老說，我是人權律師耶！

▼林秉樞、高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）