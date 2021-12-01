揍完高嘉瑜「男友視角照」曝光　林秉樞PTT帶風向裝沒事！網抓包

▲ 沒品維尼PO高嘉瑜「男友視角照片」，明顯傷勢秒打臉。（圖／翻攝PTT）



網搜小組／劉維榛報導

立委高嘉瑜11日遭家暴，指控男友林秉樞在飯店裡「從晚上10點打到天亮」，高嘉瑜坦言若不順從，很怕林男會動用網軍散播謠言。一名網友眼尖發現，有人為了帶風向，想營造出高嘉瑜並無「被打到不成人形」，甚至附上高在餐廳吃飯的照片來佐證，結果被鄉民抓包「這是林本人的帳號吧！」

高嘉瑜慘被家暴，且坦言男友動不動就拿「網軍」兩個字來威脅，有鄉民眼尖直呼，PTT上一名ID暱稱「CrazyWinnie（沒品維尼）」，爆料高嘉瑜前男友（馬文鈺）到林母的靈堂發傳單的過程，而發文作者被疑似是林秉樞本尊。

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不久後「沒品維尼」又發文，「什麼叫你窮盡所有辦法要刪除不雅片？說什麼看到自己認識二十年的女人被拘禁，被毆打到慘不人形，所以才看不下去，去幫高嘉瑜討公道，我X你娘，放你老媽的狗屁，說謊也打草稿，如果高嘉瑜請託或需要你馬文鈺討公道！那為什麼高嘉瑜，還直接叫警察去殯儀館抓你這個在靈堂鬧場的人啊？」

▲高嘉瑜傷勢超明顯 。（圖／翻攝PTT）



「沒品維尼」接著再嗆，「難道當天的警察不是高嘉瑜幫她時任男友林先生叫去的嗎？而且啊，你說什麼被毆打到不成人形，根本也畫油添醋刻意放大，這是高委員自稱遭毆打後，幾天去板橋豐華小館所拍的照片。這都還是沒戴口罩的照片 請問哪裡片體鱗傷？不成人形？馬文鈺你他媽告訴我啊？」

貼文中，這張「男友視角」可見，高嘉瑜戴著帽子，眼睛直盯手機，而眼睛瘀青一塊、嘴唇也明顯腫起來，手上也有包紮膠帶，氣得大批網友痛批「怎麼覺得是林本人，不然怎會有LINE對話？」「開分身在網路帶風向，人格最低劣就是這種人」、「我要看血流成河」、「你只剩這帳號可以用了嗎」、「每個帳號都用同樣說詞，你當鄉民都白X」、「噁心！被打臉還敢出來」、「高嘉瑜都提告了，你還是閉嘴吧」。

噓聲一片之中，「沒品維尼」再底下瘋狂回應各種質疑，「你可以去當事人去報警提告，看我是不是本人，我有管道自然會拿到，不用問我從哪得到的」、「呵呵，還不只有訊息，其他哩哩摳摳都有了」、「純粹看小馬很爽不久了，噁男一個，竟然欺負我的女神」，以上回應時間約莫12月1日凌晨12時許，最後一則回應則停在「不是還有很多料要爆怎就自刪了呢...不是前一刻還嗆很大一直編輯回覆大家呢，資料管道到底是給的也很難說，恐怕只有當事人才清楚了」。

底下網友笑酸，「笑死，一點後就沒上線，被抓了吼」、「這篇應該打很久怎麼捨得自刪」、「看新聞，林秉樞深夜被拘提，大概一點半的時候，搞不好公關網軍當時也在飯店裡面，不然有這麼巧，有林的LINE，剛好拘提時自刪」。