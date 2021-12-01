永遠不缺女人！林秉樞曾施暴、性侵「卻都能脫罪」　慣用伎倆曝光

▲高嘉瑜。（圖／CTWANT提供）

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港湖女神、民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞毆打，檢警1日凌晨赴飯店將林男拘提到案，當時他身旁還有1名吳姓女密友，過程中，他要求吳女幫忙結清5萬元房租，細數林秉樞身上的官司，幾乎每個案件都與女性密友有關，不是毆打女友、就是性侵女網友，林男的身旁似乎永遠不缺女人，另外，綠營議員也曝光林秉樞慣用的伎倆來和政界人物攀關係。

▲「港湖女神」立委高嘉瑜遭現任男友林秉樞家暴。（圖／CTWANT提供）

林秉樞身旁似乎永遠不缺女人，加上高嘉瑜，至少就有5女曾在他身旁，其中2件官司還因女方說詞讓他脫罪。林男曾以相同手法對一名徐姓前女友施暴，他最後因為認罪加上和女方和解遭法院輕判拘役40日、緩刑2年，然而15年前，林男被控猥褻女網友，不過女網友事發後卻瘋狂傳訊息給他，「給我一次機會。我願意做任何事情，只要你不要不理會我，好嗎？不要這樣對待我，求求你」，他也因為女網友的訊息，在這場官司中順利脫身。

除了被控家暴、性侵外，林秉樞就連發生行車糾紛，身旁都有女朋友願意挺身幫他作證，2016年2月7日下午3點左右，林秉樞開車載著謝姓女友，在台北市大安區市民大道上的敦復停車場，與1名林姓男子發生行車糾紛。

▲林秉樞今凌晨在飯店大廳被警方逮捕。（圖／CTWANT提供）

事後林男提出告訴，台北地檢署收案後傳了林秉樞出庭，他坦承與告訴人發生行車糾紛，但絕沒有做告訴人所指控的事，而當時在車上的謝姓女友也到庭作證，稱沒有看到及聽到告訴人所指控的事，檢察官認為事證不足處分不起訴。

▲高嘉瑜在律師陪同下舉行記者會說明家暴事情原委。（圖／CTWANT提供）

直到這次林秉樞和高嘉瑜交往2、3個月後，林男不懂珍惜，竟露出本性對高嘉瑜施暴，因而再度挨告，沒想到警方1日凌晨找上門時，他身旁竟然又有1名吳姓女密友在安慰他，林男被拘提時，還要吳女幫忙結清5萬元房租，讓警方當場傻眼；另外，林秉樞被警方帶回警局時，也說他認識律師呂秋遠，不過遭呂秋遠打臉，表示兩人只是透過網路傳訊。

高嘉瑜上午開記者會說明整個經過時，指去年她選立委前，林男主動聯繫稱有很多建議和想法，且認識很多人脈，經過半年互動後才開始交往，但她並不清楚對方真實的狀況，對於林男所言未去查證和了解，對方營造出「人脈廣」的樣子，此外他還自稱在國安單位工作，檢調也有熟識，用這樣的方式讓不少人相信，除此之外，林男還捐過政治獻金給多位民進黨籍議員。

▲高嘉瑜慘遭前男友林秉樞家暴。（圖／CTWANT提供）

北市議員簡舒培表示，她知道林秉樞這個人但並不熟識；一開始是對方透過臉書私訊討論公共議題，針對北市府政策做討論，由於對方講的內容、評論都滿到位，所以她與助理跟對方有訊息往來；後來有一次出席餐敘，林秉樞主動自我介紹，那也是她與林秉樞唯一一次的碰面，後來要競選連任，林秉樞又透過訊息表達希望捐贈政治獻金，總計1萬塊。簡舒培認為，大家應該關心高委員與受暴問題，她也嚴厲譴責暴力。

議員梁文傑則說，幾年前一場餐敘中他碰到林秉樞，對方主動來打招呼，但當時他用的是英文名字「Raphael」後來就沒有碰過面，自己是看到新聞才知道他的中文名，後來競選時對方也確實有來訊表達要捐獻政治獻金，但從那次餐會後就沒再碰過面。顯然，透過網路傳訊息、政治獻金和餐會，是林秉樞和名人攀關係的慣用手法。

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