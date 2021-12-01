高嘉瑜被打到不成人行　蔡英文：跟騷法是防治性別家庭暴力重要一步

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跟騷法是防治性別暴力重要一步　蔡英文：女性仍面對各種家庭暴力

▲▼高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

立法院上月三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，防止被害人遭恐怖情人傷害，總統蔡英文1日親自簽署《跟蹤騷擾防制法》，法案在公布6個月後將正式上路。由於近日民進黨立委高嘉瑜發生遭男友家暴事件，蔡英文在致詞時也提到，我們必須了解現在許多女性面對各種性別暴力跟家庭暴力的威脅，跟蹤騷擾防制法是落實性別暴力防治的重要一步，提供被害人更完善的保護。

高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，期間男友看見高嘉瑜手機內訊息，發現高竟仍與前男友密集互傳訊息，頓時醋勁大發，抓狂對高嘉瑜施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷。對此，她除了發表聲明強調希望不要再有下一個受害者，也前往警局正式提告。

蔡英文1日上午於總統府簽署《跟蹤騷擾防制法》。蔡英文在致詞時提到，過去這段時間跟蹤騷擾行為引發重大案件受到社會關注，社會期待有法可循，可以有效遏止跟騷行為，並提供被害人更完善的保護。

蔡英文說，這是落實性別暴力防治的重要一步，台灣性別平等表現在國際是前段班，我們必須了解現在許多女性面對各種性別暴力跟家庭暴力的威脅。

▼總統蔡英文簽署跟騷法。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文簽署跟騷法。（圖／總統府提供）

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