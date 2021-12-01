想展現好看一面？林秉樞被移送前「進廁所梳頭髮」　警無奈

記者陳雕文／新北報導

民進黨籍立委高嘉瑜爆出遭男友林秉樞施暴，事後赴醫院驗傷並提告，而林男今（1日）凌晨遭拘提到案，初步偵訊時坦承有打人、拍攝不雅照，但否認限制女方自由；稍早，林男下午3時50分遭移送至地檢署偵辦，不過，有資深警方無奈透露，林男得知要移送後，曾在分局的廁所內撥頭髮整理儀容，疑似想展現好看的一面。

▲資深員警透露，林秉樞遭移送前曾在廁所整理儀容。（圖／記者黃彥傑攝）

回顧整起事件，高嘉瑜11月11日晚間10點左右進入飯店，當時與林秉樞互動親密，不料10點26分林秉樞即暴怒丟包包，當時高還在飯店走廊撿拾個人物品，沒多久回房後旋即遭動粗暴打；林秉樞還聲稱，過程中高嘉瑜也有還手。11月12日下午1點多，高嘉瑜曾離開飯店到立法院簽到，隨後又回飯店房間；13日下午2點高嘉瑜曾離開，前往林秉樞母親靈堂，隨後又返回房間，直到當天下午6點多才離開飯店。

全案爆發後，林男今日凌晨遭警方拘提到案，偵訊時坦承有打人、拍攝不雅照，但否認限制女方自由，聲稱有讓對方到立法院簽到。稍早全案偵訊完畢，林男於下午3時50分被移送至地檢署，而面對眾多媒體拍攝、詢問為何偷拍高嘉瑜，林男竟理直氣壯表示「沒有偷拍」、「是高嘉瑜傳很多照片給我」。

此外，資深警方無奈透露，林男得知要移送後，曾在分局的廁所內撥頭髮整理儀容，疑似想展現好看的一面。