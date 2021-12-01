澎湖山水沙灘更衣室偷拍狼落網　嫌犯原來是島上的這個人

記者／陳洋報導

澎湖馬公山水沙灘10月中旬發生女遊客在沖洗室沖水時，驚見氣窗上出現有人拿著手機偷拍，立即向轄區鎖港派出所報案，雖然現場未裝設監視器，但警方逐一調閱沿途監視器，掌握嫌犯衣著及交通工具後，傳喚在澎湖服役的王姓嫌疑人到案，並將全案移送澎湖地檢署偵辦，還給遊客一個安全的旅遊空間。

▲馬公山水沙灘是澎湖本島著名玩水勝地。

馬公山水沙灘是澎湖本島著名玩水勝地，10月12日傍晚6時10分傳出一對抵澎遊玩夫妻，利用公共投幣沐浴間沖洗，但洗到一半，發現通氣窗口出現1支手機鏡頭，亮起紅燈向內偷拍，嚇得妻子驚嚇尖叫，老公立即追出查看，但已不見蹤影，丈夫立即向鎖港派出所報案。

▲馬公山水沙灘是澎湖本島著名玩水勝地。



警方接獲報案後立即前往現場查看，發現沐浴間後方暗巷未設立監視系統，由於下方有排水通道，剛好提供色狼拍攝立足點，因此展開地毯式查訪，但附近住家及民眾都宣稱未發現可疑人物，鎖港派出所立即分析犯嫌行徑路線，逐一過濾周邊監視器，經確認穿著及使用交通工具後，隨即通知到案，全案已移送澎湖地檢署偵辦。

▲偷拍事件發生後被害人po出相關資訊網路緝兇。

馬公分局表示，目前人手一機，且均有照相功能，切勿利用此設備窺視他人，此行為係三年以下有期徒刑之罪。且馬公分局亦針對該轄區設有沖洗、更衣室之處所加強巡邏，保障使用者之安全無虞。