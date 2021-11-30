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社會 社會焦點 保障人權

疑妻外遇魚販　人夫丟汽油彈持菜刀喊「到死都不會放過你」

▲北市虎林街永春市場內晚間驚傳民眾縱火，所幸火勢未釀人員傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓男子僅因懷疑老婆劈腿陳姓男子，竟持汽油彈朝對方攤位怒砸。（圖／記者張君豪翻攝）

記者林冠吟／台北報導

台北一名李姓男子因懷疑老婆劈腿陳姓男子，為警告小王，竟在今年7月晚間到陳男經營的市場攤位前丟擲汽油彈，陳男見狀急忙逃跑，但李男仍不肯罷休，持菜刀入內繼續追砍，怒喊「到死都不會放過你」，事後被檢方依公共危險罪起訴。台北地院審理後，依放火燒毀住宅與恐嚇危害安全罪等，判李男緩刑4年，於緩刑期間實施保護管束，並須完成2場法治教育課程。

李姓男子僅因懷疑老婆劈腿陳姓男子，竟在今年7月晚間，將汽油裝入玻璃瓶，前往陳男所經營的鮮魚攤位前堵人；李男到場後，見陳男剛好在收攤，於是將事先準備的棉襪裁剪後塞入玻璃瓶製成汽油彈，往陳男的腳邊砸去，造成周邊塑膠、保麗龍製品等被燒毀，而陳男的左手臂也因此遭到灼傷。

▲北市虎林街永春市場內晚間驚傳民眾縱火，所幸火勢未釀人員傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼李男自製的汽油彈，與被燒熔的保麗龍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市虎林街永春市場內晚間驚傳民眾縱火，所幸火勢未釀人員傷亡。（圖／記者張君豪翻攝）

陳男見狀緊急逃走，但李男卻仍不肯罷休，竟持菜刀入內作勢砍殺陳男，並對著他怒吼「到死都不會放過你」，最後因李男手上的菜刀不慎掉落，陳男抓緊時機上前制伏李男，一旁路人發現後緊急報警。李男當場被警方逮捕，並依法移送。

台北地院審理後指出，李男放火燒毀他人所有的塑膠籃、保麗龍箱等物品及攜帶刀具，具恐嚇危害安全之行為，破壞社會公共安全與秩序，更造成他人財物受損，其行為實無可取，審酌李男犯後坦承犯行，並已向陳男賠償達成和解，依放火燒毀住宅罪與恐嚇危害安全等罪，判處李男緩刑4年，於緩刑期間實施保護管束，並須完成2場法治教育課程，全案仍可上訴。

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