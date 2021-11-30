妻與小王擁吻11秒　人夫直擊崩潰求償！她辯：跌倒不小心親到

▲北市人夫發現妻子與周姓小王有親密互動怒告。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市人夫多次在外碰見妻子與陌生男子有親密肢體接觸，仍忍住不說，默默蒐集證據，直到結髮10年的愛妻以工作為由直接外宿，他某次前往租屋處關心，卻發現周男從屋內走出，讓他心碎不已，後來更撞見妻子與周男在街上大方相吻，決定提告求償百萬。周男辯稱與人妻只是結拜兄妹，人妻則表示擁吻是跌倒不小心親到，士林地院審結，判周男應賠償40萬。

判決指出，從事家電維修人夫去年察覺妻子阿玲（化名）行為有異狀，甚至多次撞見阿玲與周姓小王有親密肢體接觸。阿玲在同年10月稱工作關係，想在宿舍過夜，人夫擔心她單獨留宿在外前往關心，卻發現妻子投宿在小王住處，2人關係降到冰點，後來阿玲直接在外租屋，直到今年7月人夫前往關心，剛好碰撞小王從妻子租屋處走出，進屋更發現有小王6月看病的藥袋，認為2人根本暗通款曲多時，因此怒告小王並求償100萬。

周姓小王辯稱，他與阿玲只是「結拜兄妹關係」，他自始至終都勸阿玲要好好回去跟人夫談，去年阿玲到他家，他都會在晚上10點就趕她回家，就算她想過夜，他也因上晚班不在家，阿玲搬到桃園租屋處後，因疫情影響收入有限，所以才請他過去幫忙代繳房租，至於人夫撞見他離開阿玲租屋處，是因阿玲想洗澡，他覺得「不方便」故走出屋外，絕對沒有介入兩人婚姻，請求免賠。

法官勘驗人夫提供的蒐證錄影光碟，發現畫面中周男與人妻擁抱親吻11秒才分開，分開後人妻以右手握住周男左手後牽手、並肩離去，但人妻卻表示，「是我跌倒，周男要攙扶我，不小心親到」，法官不採信她的說詞，認為2人踰越一般男女社會交往分際，因此判周男應賠人40萬。