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社會 社會焦點 保障人權

人妻調ETC抓姦！逮到老公和小三「玩遍台灣」　獲賠50萬

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲吳姓男子在去年4月突對老婆提離婚訴訟，讓老婆疑心頓生，自扮柯南，調閱ETC通行紀錄，果然逮到老公外遇的證據。（圖／示意圖，與本案無關／Pakutaso）

記者林冠吟／新竹報導

新竹一名趙姓女子和吳姓男子結婚多年，未料老公竟在去年突然對她提起離婚訴訟，才讓趙女驚覺老公這段期間頻繁往外跑必有蹊蹺，同時調閱ETC通行明細和聘雇徵信社，果然被她逮到老公和徐姓小三兩人多次出外遊玩，主張小三侵害其配偶權，怒向其求償100萬元。新竹地院審理後，判小三須賠償正宮50萬元。

趙姓女子和吳姓男子結婚多年，原婚姻關係穩定，熟知老公竟突然在去年4月對她提起離婚訴訟，才讓趙女驚覺老公以往常常往外跑必定有蹊蹺，於是自扮柯南，將老公的ETC通行明細調出，同時聘請徵信社跟蹤抓姦，果然被她逮到老公多次和徐姓小三攜伴出遊，足跡更是幾乎遍布整個台灣半島，新竹尖石、苗栗頭份永和山水庫、鹿港老街到嘉義等都有他們的身影，但也讓得知真相的她，怒對徐姓小三提出100萬元的損害賠償。事後趙女也和吳男2人在今年10月和解離婚。

庭審時，徐姓小三向法官表示，幾次出遊並非和吳男單獨出遊，都是團體出遊，也未與吳男單獨同住一間，主張2人並無逾越正常社交禮節之男女往來行為，更辯稱幾次遊玩中，只是和吳男偶遇等。

不過法官勘驗趙女所提出的證據卻發現，照片中顯示吳男和徐姓小三2人多次並肩同行，且有牽手等親暱行為，以一般社會通念來看，若非交往中的情侶或夫妻，實無可能會出現這樣的肢體動作。

法官指出，至於徐姓小三辯稱會和吳男同框出現，僅是因為在遊玩的過程中「偶遇」等語，與常情有違，不採信徐女的證詞，認為徐女明知吳男為有配偶之人，仍有踰越一般男女社交往來之行為，明顯已侵害到趙女的配偶權，審酌趙姓女和吳男婚後育有兒女，其年收約為6萬元至16萬元；而徐姓小三擔任董事長秘書，年所得約160萬元至430萬，名下有不動產等，判徐姓女子須賠償趙女50萬元。

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