人夫「愛幼齒泰國洗」！辣小三嬌喊：幫你搓搓…正宮見親密照崩潰

▲正宮發現丈夫偷吃，還與小三有鹹濕對話、親密照，心碎告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻發現丈夫偷吃，雙方還有不少鹹濕對話，心碎向2人提告求償80萬元，雖然小三辯稱「不知人夫已婚」，但法院勘驗對話發現，小三曾多度提及「你家夫人」、「逼宮」等語，不採信她的說詞，判她與人夫應連帶賠償25萬元，可上訴。

正宮主張，小三明知丈夫有家室，還與丈夫發展出不倫戀，不僅有親密對話、拍下親吻照，2人甚至交往同居，令她心碎不已，決定向丈夫及小三提告求償80萬元精神撫慰金。

小三辯稱，人夫與她交往時，佯稱已經離婚，她是誤信人夫的說詞才會與對方交往，至於正宮提出「閃閃XX老婆」與人夫的對話截圖，就算是真的，也是正宮未經人夫同意取得的對話紀錄，已違法侵害隱私權，不具有證據能力，而正宮提出的相關證據，只能證明她與人夫有較親密的合影、親吻，無同居、性行為等重度侵害隱私權行為。

人夫則辯稱，「我承認我個人行為確實有侵害妻子的配偶權，但是小三不知道我與妻子的關係，因為我跟小三說我跟妻子已經離婚，只是因為小孩的關係還住在一起」，坦承妻子提出的截圖確實是他與小三的對話紀錄。

但高雄地方法院勘驗相關事證發現，小三與人夫除了有出遊、接吻照之外，還有不少親密訊息，包括「誰叫妳都洗那麼性感的」、「我幫你搓搓」、「你不是愛幼齒的泰國洗喔！」、「有妳就夠了」，認定2人已有親密行為。

另外，透過對話內容可知，小三曾提及「你不是要回家跟老婆吃飯談孩子的事」、「你家夫人」、「我能逼宮嗎？」、「她是你明媒正娶，她不趕我走就不錯」、「她是你老婆，孩子的媽」，因此小三的說詞不被法院採信。最後法院判人夫與小三應連帶賠償正宮25萬元，全案仍可上訴。