勾人夫床上拍抖音被抓！小三隔12天揪「落羽松秘境」拍美照G了

▲高雄小三與人夫衣衫不整在床上拍抖音被正宮抓包，經調解過後，她承諾不再跟人夫聯絡卻違約，下場要賠30萬。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名小三與人夫發生不倫戀，她不僅親暱稱呼對方為「老公」，還衣衫不整與人夫躺床上拍抖音，被正宮抓包後，她承諾不與人夫聯絡，否則就要賠償正宮30萬，孰料，調解完不到一個月，她又要求人夫同遊台南落羽松秘境拍照，下場再度被告上法院，法院判她應賠償正宮30萬元。

正宮主張，丈夫2019年10月間經常找假吵，甚至從同年11月起開始徹夜不歸、搬離夫妻倆的住處，她直到2020年3月接才透過小姑與小三的對話得知，丈夫與小三爽拍親密照，小三還曾在與小姑見面時，坦承與丈夫交往。

除此之外，正宮指控，小三明知丈夫已婚、有妻小，竟還喊丈夫「老公」、相邀出遊，2人還於2020年10月底衣衫不整同宿一床拍「抖音」，令她大受打擊，決定向小三提告求償50萬元。

雙方2021年1月19日進行調解時，小三向正宮當場道歉，並表示自己無力賠償，承諾不再與人夫接觸、聯絡，否則要給正宮30萬元，但調解完沒多久，小三竟又故態復萌，與人夫同遊台南落羽松，氣得正宮再度提告。

雖然小三否認調解後有跟人夫聯絡，但人夫出庭作證時稱，小三要求他帶其去那邊散散心，所以2人同年2月1日有見面；正宮小姑也證稱，她聽嫂嫂說有人看到哥哥與小三到台南落羽松，她知道後很生氣便去質問哥哥，為何距離調解不到一個月，就違反不見面的約定，並附上她與哥哥的錄音檔當做呈堂證供。

法院勘驗錄音檔，內容包括「我也唸她(小三)」、「打一通電話你就被誘惑」、「我也對她不爽，不爽，是怎樣，我也是唸她很久，你娘你出來你知道出來風險什麼的30萬你要賠嗎？幹什麼，一直唸她，唸的她奇模機不爽，所以拍照拍一拍，就回來了」，不採信小三的說詞，判她應賠償正宮30萬元。