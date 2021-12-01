不是打人！律師揭恐怖情人「日常1特徵」最可怕：發生第一次就離開

▲高嘉瑜遭男友施暴，隱忍半個月才報案。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴、幽禁2天，高今（1）日10時30分在律師李永裕的陪同下，於立法院議場前舉行記者會說明，並公開遭打後3天的傷勢照片，針對家暴事件，網路紅人「黑心律師」楊律師表示，若只要發生第一次，就直接離開了，就算對方後悔道歉都是暫時的，「好男人絕不會打女人」。

網路紅人「黑心律師」楊律師在臉書發文，常處理到的家暴事件通常是「詐欺侵占＋家暴」，恐怖情人最可怕的不是動手打人的那一刻，「可怕的是他長期在日常生活中的精心佈局」，如果男方要的是錢，會用這種理由讓雙方的錢及帳混在一起，「但整體而言是男方得到很多付出很少，女方付出很多得到很少」。

楊律師指出，若女生未來想要告男方，男方就會說「我也曾為她付出很多…還幫她代墊…她還欠我」，男方難得付出的都有特別保留單據及資金流向，「女方付出的都是無法舉證的現金，且很多金流以及行為都是女方同意」，所以朋友或檢察官法官有些還會反過來同情男方。

楊律師表示，如果要告這種渣男，傷害罪的部分很簡單，有驗傷單即可，「最困難的是詐欺及侵占罪的部分」，律師要花很大心力事先準備很久且有把握時才能出手，他透露，最長曾準備約3個月才提告。

最後，楊律師強調，詐欺、侵占、家暴，只要發生過一次，就要認賠停損離開，後悔和道歉都是暫時的，「有一就有二，好男人絕不會打女人」，如果對方手上握有能恐嚇的東西，留下來只會讓對方有更多的東西可以恐嚇，「既然留下來無法解決，所以立刻離開，並且找律師咨詢，律師會保密，而且找出對妳最有利的建議」。