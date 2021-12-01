高嘉瑜笑著說「不想活了」…隱忍3周偷遮傷痕！強顏歡笑畫面惹心疼

▲高嘉瑜遭家暴1日出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃可昀／綜合報導

立委高嘉瑜11日遭到恐怖男友林秉樞施暴，面部嚴重瘀血腫脹，醫生甚至說「驗過這麼多家暴，沒看過這麼嚴重的」，不過高嘉瑜被打後到30日才正式提告，期間3周仍照常上節目、跑行程，用厚厚的化妝品遮蓋面部瘀青，甚至29日上節目時還笑笑地說自己「不想活了，想消失在地球上」，即使壓力爆棚仍強顏歡笑，令外界心疼不已。

▲被林秉樞打到臉變形。（圖／高嘉瑜提供）



高嘉瑜29日上直播節目《新聞大白話》，剛坐下就說自己「不想活了」、「想消失在地球上」，後面驚覺這節目全程透過YouTube現場轉播，立刻嘆了一聲長氣，回復平時活潑正向地態度，笑著解釋剛剛那番言論只是開開玩笑，「剛剛我說什麼不想活，什麼消失在地球上這些，沒有沒有還沒。」

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高嘉瑜當天仍打扮得乾淨整齊露面，也維持一貫的笑臉，其他來賓沒有察覺異狀，但其實她3周前才被林秉樞暴打、用不雅片威脅，甚至還限制她行動，身心都處於極大的壓力狀態，在友人的積極勸說，以及其他受害前女友紛紛出面，高嘉瑜才決定硬起來報案，於昨天（30）正式向林秉樞提告。

▲四肢遭勒頸拖行的傷痕。（圖／高嘉瑜提供）



高嘉瑜今日（1）舉行記者會提到，她昨天接到一些受害者的聯繫，才知道林秉樞是家暴慣犯，每任前女友都遭到類似的手法對待，用不雅片威脅、控制行動、施暴等等，原先她不敢報案是因為驚慌失措，加上身為公眾人物「覺得非常丟臉」、「自己真的很蠢」，不過隨著越來越多受害者跳出來，她決定公開林秉樞所有暴行，希望自己成為最後一個受害者。

▼高嘉瑜被打3周後決定不忍了正式提告。（圖／高嘉瑜提供）

