林秉樞道歉說他第一次打女人　高嘉瑜：當時我也相信了

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友家暴，高昨（30日）出簡短聲明指出，待資料彙整好會對外說明、勇敢面對。高嘉瑜今（1日）10時30分在律師陪同下於立法院議場前舉行記者會，高嘉瑜表示，林男說是第一次打女人，自己當下也相信了，「自己怎麼那麼容易相信別人，可能過去被保護得太好，覺得世界很單純。」

▲高嘉瑜遭家暴出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）



高嘉瑜指出，林男施暴時稱自己是第一次打女人，也不知道為什麼會這樣，還說是因為母喪，且長期吃精神科的藥，施暴然後頻頻道歉，「我想很多家暴者都是這樣，至於在飯店是第一次施暴。」

高嘉瑜表示，在媒體披露後，自己才知道林男不只同時跟一位女性交往，確實在他手機看到很多女性的私密照片跟影片，也不知道這些人跟他的交往狀況，媒體披露之後我才大概了解。

高嘉瑜指出，林男會說自己跟誰誰誰很熟，可以在政策上提供很多幫助，自己平常比較少跟政商界應酬或接觸，在這種情況下，我也不會去查證了解，所以因為資訊不對等，就相信他的話，很多認識他的朋友情況可能像自己一樣，以為他認識很多人、很有辦法，「他長期以來就是這樣子。包括他說自己在國安單位工作，認識很多人脈、檢調，讓很多人都誤信他所說的話。」

高嘉瑜表示，林男長期用影片、文件等脅迫，因為我是公眾人物，讓他藉此來予取予求，他對其他女朋友也是用這樣的方式，逼迫對方順從他、照他的意思去做，他對待這些女性的招式看來都如出一轍，但他說自己長期吃精神分裂的藥，有重度精神分裂，法律拿他沒辦法。

高嘉瑜指出，林男說是第一次打女人，自己當下也相信了，到昨天新聞出來才知道，他不只打女友、連媽媽都打，但林男平常一直說，最愛的就是媽媽，「自己怎麼那麼容易相信別人，可能過去被保護得太好，覺得世界很單純，壞人非常多，真的要小心。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線。

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