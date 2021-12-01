高嘉瑜被家暴仍出席男友母喪　醫師：受暴者第一時間會自認有錯

▲民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞囚禁飯店施暴。（圖／記者游宗樺攝+直播）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨立委高嘉瑜上月11日遭男友林秉樞囚禁飯店施暴，導致右眼眶瘀青、脖子也留下血痕，全身傷痕累累，直到昨日她赴警局正式提告。這中間，甚至仍出席林秉樞母親告別式，讓人摸不著頭緒。對此，《東森新媒體ETtoday》向精神科醫師楊聰才詢問，他指出以家暴通案而言，是有三階段循環論，「暴力、蜜月、衝突」而受暴者第一時間都會認為是自己做錯事。

民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴震驚社會，她今（1）日上午開記者會對外說明事發經過，哽咽落淚覺得自己發生這樣的事好丟臉，甚至指出，在年初與林男相識交往，在交往一個月就發現對方很容易暴怒失控，甚至曾逼他下跪，如果不照做，對方會用各式各樣的威脅恐嚇逼迫，直到遭週刊爆出她遭囚禁痛毆這段孽緣才貌似畫下句點。

▼高嘉瑜遭男友林秉樞毆打傷勢。（圖／高嘉瑜提供）

《東森新媒體ETtoday》向精神科醫師楊聰才詢問施暴者與受暴者之間關係，楊醫師受訪前也表示「他不太了解高嘉瑜遭家暴整起事件經過」但就長期看下來的家暴案與曾輔導的病患，他認為，家庭暴力發生是有循環現象。

第一階段循環為「壓力期」，他表示當暴力出現，可能受暴者認為承受不住壓力想選擇離開，但施暴者此時會放下姿態，示弱且求饒請對方別離開，甚至會給出「我下次不會了」的承諾，當對方心軟又接受時，雙方就會來到第二階段循環「蜜月期」，但蜜月期僅有短暫一陣子，施暴者仍會壓抑不住心中的暴力，在瀕臨一個界線時，就會進到第三階段循環「衝突」此時暴力手段又會再度出現。

楊聰才分析，施暴者通常有3大因素，生理、心理、社會環境因素，以生理層面可能家族有神經傳導物質不穩定，才釀情緒容易衝動、失控、易怒；心理層面則是人格特質屬大男人主義，以自我為中心，喜歡控制他人，也有自戀傾向；至於最後社會層面則可能來自小時候曾遭虐或是目睹類似狀況，產生模仿。

林秉樞施暴事件爆出後，許多黑歷史也遭起底，過去曾疑因要不到錢，對父母施暴、恐嚇，父母害怕到聲請保護令，他須遠離父母家至少100公尺，為期2年；去年8月他也曾恐嚇當時的徐姓女友「我會整死妳」、「我殺了你」、「殺妳小孩」等話語遭告，新北地院今年9月依恐嚇危害安全罪，判處林秉樞拘役40日，緩刑2年。