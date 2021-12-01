拘提畫面曝！林秉樞不打自招「高嘉瑜的事嘛」　見拘票驚喊1句話

記者陳雕文／新北報導

「港湖女神」立委高嘉瑜遭到男友林秉樞施暴、幽禁2天，由於對方手上握有私密影片，她事後也到醫院驗傷提告傷害、妨害秘密等罪。案經檢察官受理訊問後，認定林涉嫌重大，向新北地院聲請搜索，而其遭拘提畫面隨之曝光，只見他原本淡定配合警方調查，但一聽到有拘票時，則拉高音量驚訝詢問，「有拘票是不是？」隨後被帶回警局調查。

▲林秉樞拘提畫面曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）

高嘉瑜11月30日前往警局報案，而其製作完筆錄後，對男友提出傷害、妨害秘密等告訴。經檢察官訊問後，認為林秉樞涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等罪，且罪嫌重大有搜索必要，向新北地院聲請搜索票後，法院於深夜11時許核准搜索，且因林秉樞居無定所，且有逃亡之虞，足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，檢察官依法簽發拘票。

透過影片可以看到，警方當時請林秉樞拿出證件確認身分，他還淡定配合警方盤查，並在警方還沒開口時就自招，「對對對，高嘉瑜嘛！高嘉瑜立委的事嘛！我知道啊！」隨後詢問是否有拘票，但當警方秀出拘票後，他立刻拉高音量驚訝喊到，「有拘票是不是？現在有拘票喔？」似乎是沒有料到警方已有所準備。

▲▼警方查扣證物。（圖／記者陳雕文翻攝）

此外，警方也於現場查扣林秉樞2支手機、硬碟及平板電腦等，而證物中僅有不雅照片，沒有影片。林秉樞初步坦承打人、及拍攝不雅照，但否認限制女方自由，聲稱有讓高嘉瑜到立法院簽到；針對高嘉瑜說「林讓她到立院簽到，到要隨時報備行蹤」一事，林秉樞則否認，而全案目前仍在積極偵辦中。