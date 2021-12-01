陸愛滋病患者超105萬人　50歲以上中老年染病10年內升至44％

▲12月1日為世界愛滋病日。（圖／翻攝中新網）

記者魏有德／綜合報導

大陸疾控中心《中國疾控中心周報》數據顯示，截至2020年底，中國共有105.3萬人感染愛滋病毒，累計報告死亡35.1萬人。此外，新發現的愛滋病感染人數、診斷延誤、主要人群的愛滋病病毒風險繼續上升，尤其是50歲及以上病人佔比上升非常明顯，從10年前的22%上升到2020年的44%。

▲杭州地鐵內的愛滋病防範宣導車廂。（圖／翻攝中新網）

《中新網》報導，中國青少年艾滋病防治教育工程辦公室、北京青愛教育基金會發佈了《青愛工程「性教育防艾（愛）的社會疫苗」探索與實踐》白皮報告。報告分析稱，目前，青年學生成為艾滋病（台譯，愛滋病）病毒感染高發人群。

數據顯示，2020年，全國新報告15至24歲青年學生病例近3000例，性傳播佔98.6%；2020年新報告15至24歲青年學生病例中，男性同性傳播佔81.7%，異性性傳播佔16.9%。

世界衛生組織榮譽總幹事陳馮富珍曾表示，每年都有3000例左右15至24歲的青年學生新報告浸染愛滋病病毒，而且大都是通過發生無保護性行為而感染，青少年已成為中國愛滋病防控工作中最重要的人群。

▲愛滋病篩查實驗室。（圖／翻攝中新網）

據了解，愛滋病病症分為幾個階段，包括急性感染期（感染後的2至4周），表現為低燒、皮疹、淋巴結腫大等，由於特異性症狀或體徵尚未出現，常常被忽略；無症狀感染期（潛伏期，一般為8至10年，近年在大陸流行的一些病毒株感染後的潛伏期明顯縮短），沒有自覺症狀，患者可以正常工作和生活；愛滋病期，病毒在體內經過長期複製，CD4細胞逐漸下降，導致人體出現各種機會性感染和腫瘤等疾病。