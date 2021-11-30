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青少年打BNT爆心肌炎累積23案！還有2人住院　最常見症狀曝光

記者洪巧藍／台北報導

國內確定青少年要接種第二劑BNT疫苗，中央流行疫情指揮中心今日公布青少年接種BNT後發生心肌炎、心包膜炎副作用統計，累計通報23起，以男性居多，接種疫苗後2週內發生，當中還有2人仍住院中。而進一步分析常見症狀，以急性胸悶胸痛最常見，約8成人有這樣的症狀。

▲學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

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▲▼12-17歲青少年接種BNT疫苗發生心肌炎情形。（圖／指揮中心提供）

▲12-17歲青少年接種BNT疫苗發生心肌炎情形。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心昨宣布，經我國「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家會議討論，為提升社區群體免疫力，確保國內防疫安全，國人應按時程接種第二劑COVID-19疫苗，並建議已接種第1劑BioNTech COVID-19疫苗且無發生嚴重不良反應之12-17歲青少年族群，接種第2劑BNT疫苗，並建議兩劑間隔12週以上。後續將由指揮中心與地方政府衛生局規劃安排於校園接種。

指揮中心指出，會中經專家審慎檢視各國青少年族群COVID-19感染、傳播與重症風險、mRNA COVID-19疫苗(包括BNT 及Moderna)接種策略、疫苗接種後心肌炎發生率與相關文獻，並分析國內青少年接種BNT疫苗後心肌炎/心包膜炎發生率、個案病程與恢復情形，雖然mRNA疫苗接種後發生之心肌炎/心包膜炎，可能與疫苗接種有關，惟考量COVID-19病毒變異株持續於國際間流行，且農曆春節即將到來，為降低境外移入個案造成國內社區流行之風險，應積極提升各類對象第二劑接種率，提升群體免疫力，故建議12-17歲青少年完成兩劑BNT疫苗接種。

▲▼12-17歲接種BNT發生心肌炎與心包膜炎不良事件者，症狀分布。（圖／指揮中心提供）

▲12-17歲接種BNT發生心肌炎與心包膜炎不良事件者，症狀分布。（圖／指揮中心提供）

另評估現行雖尚無研究證實兩劑接種間隔與接種疫苗後心肌炎/心包膜炎發生率之關聯性，然依據目前疫苗間隔與保護力實證研究結果，及英國、歐盟、加拿大等國之監測與建議，專家建議12-17歲青少年兩劑BNT疫苗間隔為12週以上。

指揮中心說明，依據各國上市後監測數據，接種BNT疫苗會出現極罕見的心肌炎/心包膜炎病例，這些病例主要發生在接種後14天內，亦有極少數個案發生於接種後2週至4週間；接種第二劑後發生心肌炎/心包膜炎之比率高於第一劑，且年輕男性發生比例較女性以及其他男性年齡層高。

指揮中心特別提醒，民眾於接種BNT疫苗後28天內，如出現下列任一疑似心肌炎或心包膜炎的症狀，包括胸痛、胸口壓迫感或不適、心悸(心跳不規則、跳拍或「顫動」)、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等，應立即就醫。並於就醫時告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考。

▲▼12-17歲接種BNT發生心肌炎與心包膜炎不良事件者，檢查異常與預後。（圖／指揮中心提供

▲▼青少年打BNT後心肌炎、心包膜炎不良事件以及國際文獻報導。（圖／指揮中心提供）

▲▼12-17歲接種BNT發生心肌炎與心包膜炎不良事件者，國際文獻報導。（圖／指揮中心提供）

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