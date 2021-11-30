Omicron病毒是份聖誕大禮！　專家曝「1關鍵」能加速終結疫情

▲專家表示，Omicron病毒對各國來說，可能是一份能夠加速疫情終結的聖誕大禮。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球疫情已持續兩年，而新出現的變種病毒Omicron讓各國再次收緊防疫措施。不過，德國臨床流行病學家表示，Omicron病毒對各國來說，可能是一份能夠加速疫情終結的聖誕大禮，因為它的症狀相對輕微，可能會讓新冠病毒轉變成溫和的類感冒病毒。

根據《星期日標準報》報導，德國臨床流行病學家勞德巴赫（Karl Lauterbach）表示，從Omicron病毒的初期資料來看，它可能對各國來說是一份聖誕大禮。他指出，Omicron病毒光是在刺突蛋白上就有32個突變，幾乎是Delta病毒的兩倍，這意味著它提升了感染能力，但卻不致命，這與大多數呼吸道病毒進化的方式一樣。

南非的傳染病專家卡里姆（Salim Abdool Karim）指出，Omicron病毒引起的症狀比先前都還要輕，現有的疫苗對此變種病毒應該非常有效。Omicron病毒出現的輕微症狀包含乾咳、肌肉疼痛、發燒與盜汗等，其他專家長期以來也都認為，新冠病毒不太可能被根除，但會轉變成一種溫和的類感冒病毒。

南非醫學會主席庫茲（Angelique Coetzee）表示，南非首批感染Omicron病毒的病患都集中在年輕人，他們往往有更高的傳染性，但症狀較輕，大部分的人返家隔離後，大概兩到三天內都會好起來。

勞德巴赫也警告，南非65歲以上人口僅占6％，「而德國是歐洲平均年齡最高的國家，還有許多慢性病患者。」東英吉利大學傳染病學家亨特（Paul Hunter）則表示，也許Omicron病毒沒這麼致命，但也不一定真如其他專家所說的溫和，「即使病毒的毒性不那麼強，施打加強劑仍是民眾保護自己的重要措施。」

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