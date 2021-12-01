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林秉樞「手機親密片」至少4人受害　犯罪物品曝光！高嘉瑜加碼告

圖、文／鏡週刊

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，案情持續升高，高嘉瑜委任律師昨下午二度前往忠孝東路派出所，在傷害罪之外，加碼提告妨害自由及強制罪。本刊掌握，高的律師向警方表示，林秉樞不願承諾銷毀手機，並切結不會散布他手機隨身碟的私密影片，「受害者不是只有高嘉瑜一個人」，為避免隨身碟內的其他女主角影像有曝光可能，必須採取更強烈的法律手段。

▲▼獨家】【高嘉瑜遭家暴】手機親密影片檔案夾至少有4人　高嘉瑜回馬槍加碼告林秉樞。（圖／鏡週刊提供） 

▲林秉樞的手機隨身碟被高嘉瑜發現，裡面存有與4名女性的親密影像，林回應本刊否認手機隨身碟有私存親密影片。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，林秉樞使用的iPhone 充電器，是兼具隨身碟功能的「Qubii Duo備份豆腐」白色款，高與林在飯店時，曾借用林的充電器接上自己的iPhone ，無意間才看到林秉樞的隨身碟，至少有4個女生名字命名的檔案夾，其中一個就是她自己的名字，她打開檔案後赫然發現，林將與女生發生親密關係拍攝留下的影片及照片，都分門別類存在隨身碟。

▲▼獨家】【高嘉瑜遭家暴】手機親密影片檔案夾至少有4人　高嘉瑜回馬槍加碼告林秉樞。（圖／鏡週刊提供）

▲林秉樞使用的iPhone充電器是有兼具隨身碟功能的「Qubii Duo備份豆腐」。

▲▼獨家】【高嘉瑜遭家暴】手機親密影片檔案夾至少有4人　高嘉瑜回馬槍加碼告林秉樞。（圖／鏡週刊提供）

▲林秉樞的手機隨身碟被高嘉瑜發現，裡面存有與4名女性的親密影像，林回應本刊否認手機隨身碟有私存親密影片。

隨著昨天下午還有其他受害人陸續曝光，高嘉瑜透過律師李永裕傳訊給林秉樞連繫，要求林銷毀隨身碟並簽結保證不會散布內容，但林並未回應，高才決定對林秉樞加碼提告。

對於手機隨身碟存有與女性的親密影像，本刊29日曾致電林秉樞，林回應是高有次拿他的充電器充電，「互相有傳到東西。」完全否認有私存與女性的親密影片在手機隨身碟。

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