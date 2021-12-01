高嘉瑜遭暴打！起底恐怖情人黑歷史　家暴前科犯、啃老逼父母跪地

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，導致全身多處挫傷，她昨日（11月30日）前往中正一警分局忠孝東路派出所報案，預計今日（12月1日）上午10時30分會召開記者會對外說明。高嘉瑜遭家暴的事情經媒體披露，掀起各界關注，男友林秉樞過往的黑歷史也一一被挖出，包含恐嚇前女友被判刑、35歲啃老還逼父母跪地等等。

▲林秉樞（右）過去曾上廣播節目大聊「柯文哲要拿下總統府」等話題。（圖／翻攝自YouTube／POP Radio聯播網）

週刊30日報導，高嘉瑜11日11日與林秉樞在新北市板橋馥都飯店外宿約會，但當晚林發現高與前男友仍經常互傳訊息，醋勁大發而痛毆、拖行高，導致她右臉、頭部與四肢多處瘀青；不僅如此，林秉樞還扣住高嘉瑜的手機，並將資料備份，控制她的行動整整2天，甚至以手中握有兩人私密影片要脅。

高嘉瑜被打到嘴唇破皮發紫，頭跟臉都腫起來，膝蓋也有多處擦傷，脫險之後因為怕父母擔心不敢聲張，直到消息在11月30日曝光，才在當日透過臉書發表聲明感謝各界關心，隨後前往派出所報案並提告傷害、家暴等罪。不過，高嘉瑜在聲明中並未承認或否認遭男友以私密影片要脅一事。

隨著社會輿論高漲，有一名自稱知情人士的網友在PTT發文表示，林秉樞母親近日過世，上週在台北舉辦告別式，高嘉瑜全程參與，前男友馬文鈺卻跑來發傳單，傳單內容就是在汙辱林，說林是渣男，「我就問高立委，你的前男友小馬馬文鈺，是不是妳名下的幕僚？是不是領公費的助理？妳前男友領公費真的有在上班嗎？妳的助理去人家家長告別式鬧場？這樣對嗎？」

▲高嘉瑜遭家暴，隱忍半個月才報案提告。（圖／翻攝自Instagram／高嘉瑜）

然而，知情人士的爆料內容仍無法平息眾怒，被指名的前男友馬文鈺也發表聲明還原「鬧靈堂」真相，是想要求林秉樞刪除不雅片，林過去的黑歷史也不斷被挖出。林男的前女友和高嘉瑜一樣，都被擅自查看手機，並發現她們與異性互傳訊息，林一氣之下拿2人的私密影像要脅，甚至動粗恐嚇；前女友事後選擇提告，林則被依恐嚇危害安全罪判處拘役40天、得易科罰金，但因雙方達成和解，法官宣告林緩刑2年。

後來前女友為求自保，在案件審理期間另聲請通常保護令，但這卻不是林秉樞第一次被身邊的人聲請保護令隔絕。2015年7月14日上午11時許，當時35歲的林秉樞跟父母要錢要不到，乾脆關起家裡鐵門禁止外出，還逼雙親跪地高舉椅子，他拿掃把從旁擊打腿部，甚至拿刀恐嚇、拿剪刀戳身體、腳踹房門、摔東西出氣，並揚言要「同歸於盡」，嚇得父母趕緊報案取得緊急保護令，接著再聲請通常保護令（新北地院2015年9月核准）。

▲林秉樞1日凌晨在飯店被拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

如今林秉樞又被爆對女友高嘉瑜施暴，他在今日（12月1日）凌晨4時許被雙手上銬帶回板橋分局，面對媒體詢問是否施暴，均予以否認。而高嘉瑜也將在今日上午10時30分於立法院中興一樓召開記者會，統一對外說明。