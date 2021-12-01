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社會 社會焦點 保障人權

高嘉瑜男友「打女黑歷史」曝　林秉樞還凌虐父母：報警就殺你們

記者陳俊宏／綜合報導

43歲林秉樞遭控對女友「港湖女神」民進黨立委高嘉瑜動粗，過往施暴黑歷史不斷被翻出，《東森新媒體ETtoday》獨家披露他以類似惡行恐嚇前女友，被判處拘役40天但緩刑2年。林男父母也因不堪林男凌虐，曾向新北院聲請過通常保護令，沒想到竟被兒子拿菜刀恐嚇，「如果報警，就一定把你們殺掉！」

▲▼ 民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴及限制自由，板橋偵查隊於1日凌晨1時50分在飯店將林男拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林秉樞今晨被上銬拘提。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼ 民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴及限制自由，板橋偵查隊於1日凌晨1時50分在飯店將林男拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

高嘉瑜驚爆遭林秉樞動粗，更傳出她的私密影像被林男掌握當把柄，她在事後進行驗傷，提出傷害、妨害秘密等告訴。經檢察官受理訊問後，認定林涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等罪，且罪嫌重大，向新北地院聲請搜索。

警方於今天（1日）凌晨1時許，在板橋一間飯店將林秉樞提到案。林在凌晨4時許被帶回板橋分局，面對媒體詢問是否施暴均予以否認。

此事震驚社會，林秉樞過去的黑歷史也一一被挖出來，他都擅自看另一半的手機，發現她們與異性互傳訊息，就暴怒拿私密影像要脅，並動粗恐嚇，除了對高嘉瑜如此，也對前任這樣。林男當時被前女友提告，遭依恐嚇危害安全罪判處拘役40天、得易科罰金，但因雙方和解，獲緩刑2年。

不過林男前女友為求自保，在恐嚇案審理期間另聲請通常保護令，今年3月獲新北院核發為期1年的通常保護令，禁止林男對前女友實施身體或精神上不法侵害行為，也不得騷擾、接觸與跟蹤前女友，更須遠離前女友在板橋區的工作地點至少100公尺。

▼林秉樞驚傳家暴高嘉瑜。（合成圖／翻攝POP Radio YouTube、記者屠惠剛攝）

▲▼林秉樞、高嘉瑜。（合成圖／翻攝自POP Radio YouTube、記者屠惠剛攝）

而這也不是林男第一次被身邊親密的人聲請保護令隔絕，前一次竟然是他凌虐親生父母所致。2015年7月14日上午11時許，當時林男跟父母要錢要不到，乾脆關起家裡鐵門不讓兩老外出，還逼兩老跪地高舉椅子，他拿掃把從旁打兩老腿部施暴。

不僅如此，林男還拿刀恐嚇父母、拿剪刀戳兩老身體，並腳踹房門、摔東西示威出氣，揚言「同歸於盡」，嚇得兩老魂不附體，脫身後趕緊報案求助，取得緊急保護令之後再聲請通常保護令。新北地院2015年9月核准，裁定林男不得對父母實施身體或精神上不法侵害行為，也不得騷擾、接觸與跟蹤父母，更須遠離父母在板橋區的住家至少100公尺，為期2年。

這份保護令於2017年9月期滿前，兩老急忙聲請延長，指兩人避居他處以免跟兒子碰面會出意外，但為了看病，每隔10天還是會回板橋住處暫住2天，可是每次回家都遭兒子咆哮辱罵；同年8月底，兒子更拿菜刀恐嚇，「如果報警，就一定把你們殺掉！」法官調閱警方筆錄認定屬實，裁定兩老對林男的通常保護令再延長到2019年9月。

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