高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子！身藏不成人形外傷

▲民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞（右）家暴，本刊透過管道獨家取得遭施暴3天驗傷照片。只見高眼眶瘀青、右臉腫了半邊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，隨著高正式提告，她被施暴的慘況也跟著曝光，本刊透過管道取得高被施暴3天後的驗傷照片，經當事人同意露出，從照片中清楚可見「港湖女神」在男友發狂施暴後自拍留下的慘照，照片中高的眼眶瘀青、嘴唇發黑，右臉腫了半邊，十分淒慘。

除了頭部遭到重擊多處瘀青，脖子出現勒痕，雙腳，雙手關節也因遭林秉樞抓在地上拖行，導致兩腳膝蓋破皮、流血，儘管已過了3天，仍可明顯看到滲血的外傷，都被記錄在驗傷報告中。

▲被稱為「港湖女神」的立委高嘉瑜。

▲高嘉瑜的右臉瘀青一片，右眼也瘀腫成熊貓眼。

▲即使是遭施暴3天後，高嘉瑜的自拍眼神仍顯得餘悸猶存。

▲除了被打成黑眼圈，高嘉瑜右臉整片瘀青，瘀血甚到延伸到脖子。顯見當時遭受的暴力出手有多重。

▲高嘉瑜的雙腳因遭林秉樞拖行，雙腳膝蓋也有多處傷口。

▲遭受暴行後3天，高嘉瑜自行包紮傷口。

▲除了雙腳外，高嘉瑜的雙手也同樣有外傷。

高嘉瑜昨天（30日）上午11時在律師陪同下，到台北市中正一分局忠孝東路派出所報案提告傷害罪，情緒還算穩定，在派出所製作筆錄後，於中午左右離開。

本刊掌握，高的律師在下午3點左右，再度返回派出所，針對林秉樞加告妨害自由及強制罪，主要原因在於林不願承諾銷毀複製高嘉瑜手機的隨身碟資料，以及他藏在隨身碟中二人的親密影片，高擔心二人分手後，林會將影片拿來威脅恐嚇她甚至散布，因此才決定加告二項罪名。

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