備戰2022米其林！高雄市啟動摘星行動　首場邀星廚私房分享

▲高雄備戰2022米其林舉辦首場分享會，左起為知名美食作家陳靜宜、高雄觀光局長周玲玟、Thomas Chien法式餐廳簡天才師傅、美享地餐廳米其林主廚楊展浩。（圖／高雄市提供）

記者黃士原／台北報導

入選《米其林指南》並獲得星等，是全球許多主廚與餐廳追求的目標與榮耀，為了提升高雄美食的國際能見度，並全力協助在地餐廳成功摘星，高雄市觀光局今（30） 日天開始啟動一系列摘星行動，首場分享會由米其林星廚楊展浩師傅、法餐南霸天簡天才師傅、知名美食作家陳靜宜分享經驗及建議，全力協助高雄美食店家朝紅色美食寶典邁進。

擅長以簡單溫暖字語訴說食物故事的美食作家陳靜宜，在「摘星指南-高雄米其林之旅」中講解米其林制度，例如獲得一星的餐廳在同類別裡出眾，二星代表廚藝高明、值得繞道前往，三星為最高星級，代表餐廳供應的料理出類拔萃、值得專程造訪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許多餐飲業者都參加「摘星指南-高雄米其林之旅」分享會。（圖／高雄市提供）

而「法餐南霸天」美譽的THOMAS CHIEN廚藝總監簡天才師傅表示其自2013年起，開啟南台灣與世界名廚合作舉辦餐宴，邀請瘋狂大師皮耶．加尼Pierre Gagnaire、世界最佳女主廚安蘇菲．琵克Anne-Sophie Pic等米其林星級名廚等，獲得許多寶貴的經驗，並分享使用在地食材可減少碳足跡等相關心得。

而高雄萬豪酒店「MAJESTY美享地」主廚楊展浩，曾在多家米其林星級餐廳歷練，受邀來高雄掌廚後，他開始了港都新生活，閒暇之餘到傳統市場及小農市集，深入了解台灣四季時蔬，邊與ThomasBühner 線上討論分享口味作法，巧妙在佳餚中放進在地元素，精緻歐陸料理隱含著台灣飲食文化的密碼。

高雄觀光局強調，美食絕對是旅遊中不可或缺的重要動力，高雄曾以無敵澎拜海鮮獲得國際旅遊網站booking.com評為「世界十大道地美食目的地」，吸引全球各地美食饕客爭相來訪，而紐約時報也於今年初將高雄選為全球52個最佳城市之一，且是台灣唯一入選城市，高雄已有展現躋身國際餐飲殿堂的無限潛力與實力，而2022年將迎來《米其林指南》評鑑，觀光局將盡全力協助高雄在地美食摘星。