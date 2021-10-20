阿北夜衝迷航9小時　一早現身20公里外萬巒…熱心警助返家

▲內埔警分局佳佐所警員潘柏甫聯絡劉翁家人帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

77歲劉姓阿北從高雄市林園區騎機車外出未回，家人著急報警協尋，第兩天早出現屏東縣萬巒鄉一家茶飲店購買茶飲，因口齒不清，店員報警，警方趕到查出他是前晚被通報協尋人口，距他住處有20多公里，整個晚上不何他如何度過，緊急聯絡他家人帶回。

內埔警分局佳佐所警員潘柏甫日前上午7時許，接獲萬巒鄉佳興路段飲料店店家來電，稱有一名老翁購買飲料時，口齒不清疑有失智情形，疑似迷失，求助警方。

潘員獲報，趕抵現場，看到劉姓阿北已面露疲態，且詢問年籍資料未果，遂將老翁帶返派出所休息。並在他身上找到身分證，經比對身分，發現他住在20多公里外的高雄市大寮區，且於前一日晚間，家人即於林園分局大寮分駐所通報失蹤人口，緊急聯繫其女前來。

她表示，前一日晚間，父親獨自騎車出門便未返家，四處尋找皆未尋獲，因父親有失智情形，生怕發生危險，晚上10時向警報案求助。沒想到翌日上午就接獲警方通知，發現父親竟騎了一晚上的車至遙遠的萬巒鄉佳興路段，幸未發生意外，十分感謝員警幫忙，讓父親得以平安返家。

分局長蘇偉荃肯定潘員積極服務精神，值得同仁學習，並呼籲民眾多關心家中老年人口，並且多加注意年長者的生活，可以利用愛心手鍊、定位手錶等，可以立即得知年長者的動向，避免發生憾事。