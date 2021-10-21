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快訊／悼念城中城罹難者　政院宣布22日全國降半旗

▲高雄城中城大火。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄城中城大火帶走46條人命。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄市鹽埕區的城中城大火帶走46條人命，行政院21日晚間宣布，為了悼念高雄城中城罹難國，10月22日全國下半旗1日。

行政院發言人羅秉成表示，政院21日宣布，為悼念民國110年10月14日高雄市城中城罹難國人，全國各機關（構）、學校於22日下半旗1日，稍早已通知各機關學校。

內政部火速修法　強制老舊公寓大廈設管委會

而城中城大火也燒出國內法規的不足之處，在意外發生後一周時間，內政部火速在21日的部務會報中，通過「公寓大廈管理條例」修正草案，強制老舊危險公寓大廈成立管委會，未依規定成立者並訂有罰則。

內政部表示，在84年6月29日「公寓大廈管理條例」施行前，已取得建造執照、興建完成的老舊危險公寓大廈，多數沒有成立管理組織，來協助共用部分修繕、管理與維護、公共安全檢查、消防安全設備檢修等工作，因此，研修「公寓大廈管理條例」，除要求這類老舊建物，限期強制成立管理組織並訂定罰則。

此外，也規定直轄市、縣（市）主管機關，得委託專業機構協助公寓大廈成立管理委員會或推選管理負責人，並可補助成立費用；至於老舊危險的認定要件由中央主管機關另行公告。

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