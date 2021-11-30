台中V領女將「寶貝」放在早餐店桌上！網傻：公共場所耶

▲台中一名女子將愛犬直接放在早餐店的桌上。（圖／翻攝爆怨公社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名男網友表示，他日前到某早餐店用餐時，發現一名女子將直接將愛犬放在桌上，但店員卻無動於衷，讓他非常傻眼。網友看完也認為女子的行為不妥，既使有撲上墊子還是會影響後續客人的觀感。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他到台中某百貨公司附近的早餐店準備購買餐點時，發現店內一名穿著黑衣V領的女子悠閒地滑手機，但桌上卻有一隻掛著鈴鐺的小狗橫躺在桌上。

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原PO認為，狗在店內用餐的桌子上睡覺，會讓他有衛生疑慮，但早餐店的店員卻都當作沒看到，最後只好摸摸鼻子去別間店購買餐點，「還是不買比較好」。

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆怨公社）



網友看完紛紛留言，「真的很噁心」、「毛孩無辜啊，有問題的是飼主，搞不清楚狀況」、「太過分了，沒剃毛就上菜，叫人怎麼吃」、「我還碰過內用的時候，隔壁桌的客人直接用店家的餐具盤子餵狗吃東西」、「這種飼主把愛狗守規矩的飼主的努力都白費了」、「是不是店家沒煮就端上桌，台灣吃狗肉是違法的」、「雖然我也養狗，但在外面不是自己家中，要有公德心」。

也有人說，「去跟她說啊」、「好像墊了墊子隔開了吧」、「乾狗屁事！？該炮的是那個飼主吧」、「好好好，可以跟台中衛生局舉報呦，乖」、「說真的，狗狗常常洗澡的話搞不好比你還乾淨」、「店員不敢講，你去跟主人反應啊」、「管好你自己就好，一堆假高格調」、「店家沒禁帶寵物就好，店不是你開的，不喜歡去別間吃」。

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