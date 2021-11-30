第3劑副作用更強？台大醫列「必知3QA」　適合對象、廠牌一次看懂

▲多國已開打第三劑加強針。（圖／路透社）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心宣布第三劑疫苗最快於1/1開打，並建議6大對象應追加接種，至於一般大眾則可經由醫師評估及自身意願，自由選擇。台大家醫科主治醫師也整理了第三劑加強針的訊息，關於保護力、各國現行政策及安全性等，供民眾參考。

台大家醫科主治醫師何忠祐在臉書提到，指揮中心公布第三劑即將開打，第一階段以高危險和高接觸風險族群優先，對於第三劑疫苗的諸多疑惑，他也特地彙整相關資料。

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Q1：第三劑一定要全部人都打嗎？打2劑保護力不夠對抗現有的新冠病毒？

A：何忠祐認為，即使已接種完整兩劑疫苗，疫苗的保護力仍會「隨著時間逐漸下降」。醫師轉述美國及英國研究指出，過了6個月，BNT的保護力從86.9%下降到43.3%，Moderna保護力從89.2%下降到58.0%，嬌生腺病毒疫苗更從86.4%下降到13.1%。AZ的疫苗保護力則是過了四個月同樣會顯著下降，同時，疫苗對Delta變異株的保護力一樣會逐漸往下，醫師說，研究提到，經過四個月，BNT疫苗對Delta的保護力從93%下降到53%，可能會產生突破性感染，病毒傳播也增加。

何忠祐提到，以色列、英國、美國針對施打第三劑BNT的研究不約而同指出，接種第三劑BNT能夠提供較好的保護力，並且有效預防重症(92%)、減少住院(95%)以及死亡率(81%)。因此，加強針目前在國際逐漸取得共識，「年長者、高風險以及高接觸族群，建議追加第三劑疫苗，讓免疫反應更持久，達到更好的保護效果」。

▲醫師指出，研究顯示疫苗保護力會隨時間下降。（圖／醫師何忠祐提供，下同）

Q2：第三劑副作用會不會很可怕？

A：何忠祐列舉現有安全性資料，施打三劑Moderna副作用發生率與第二劑雷同。將副作用細分成局部以及全身性時，發現第三劑的局部副作用較第二劑略高(84.7% vs. 83.5%)，但全身性副作用較第二劑略低(79.0% vs. 81.3%)。

三劑BNT副作用整體發生率也與第二劑雷同，第三劑的局部副作用較第二劑略高(74.1% vs. 71.7%)，全身性副作用較第二劑略低(69.2% vs. 71.7%)

至於施打兩劑AZ後追加mRNA疫苗副作用，常見有注射處疼痛(持續1-2天)、疲倦、全身痠痛、發熱等症狀。

Q3：第三劑間隔時間應多長？品牌怎麼選？

A：何忠祐彙整國外現行政策，加拿大目前以Moderna或BNT作為第三劑選擇，對象是18歲以上人民，與第二劑間隔至少六個月，也特別提到若是前兩劑施打AZ者，只要沒有禁忌症，建議第三劑施打Moderna或是BNT，除非有禁忌症，第三劑可考慮再次施打AZ。

美國部分同樣是Moderna與BNT當作第三劑，對於接種對象區分為應接種「50歲以上或是18歲以上居住在長照機構」建議施打，而可接種對象則為「18歲以上的一般族群」可考慮。間隔時間也是至少六個月。

英國現行政策以Moderna或BNT施打第三劑加強針，接種對象列為「40歲以上、16歲以上重症高風險族群、16歲以上長照機構居住者、同住人是染疫高風險者等」，與第二劑間隔至少六個月。

▲醫師列舉第三劑疫苗提供較好保護力，研究數據也顯示可有效預防重症、減少死亡率等。（圖／醫師何忠祐提供）

何忠祐總結，疫苗保護力會隨時間遞減，且面臨變種病毒威脅，施打第三劑疫苗可以提供較佳保護力，而民眾在評估自己是否適合接種第三劑時，可考量「自身染疫風險、是否屬於重症高風險族群、對副作用耐受度、是否有不適合接種疫苗的情形、是否有疫苗禁忌症等因素，必要時可以諮詢信賴的醫師」。

另外，根據國際現行政策可發現施打第三劑疫苗將成為未來對抗病毒的趨勢，醫師建議，尚未接種第二劑疫苗的民眾盡早完成疫苗施打。