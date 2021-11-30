內蒙古再+21例本土確診！　滿洲里「只進不出」急封城

▲滿洲里市醫護人員趕赴一線。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸內蒙古爆發新冠本土疫情，據官方通報，29日新增確診21例。另外，滿洲里市首輪全員檢測共計檢出60份陽性樣本；該市自27日起交通已全面停運，並嚴控人車進出，除醫療保障、物資輸送人員外，其餘人員嚴禁外出，進入「半封城狀態」。

據大陸國家衛健委通報，29日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例39例，其中境外輸入病例18例（廣東9例，廣西4例，雲南2例，天津1例，福建1例，山東1例），含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在廣東）；無新增死亡病例，無新增疑似病例。

另外，疫情爆發的內蒙古滿洲里市28日開展首輪大規模核酸檢測。29日8時，檢測工作完成，共採集樣本175554人份，檢出陽性樣本60份，已啓動第二輪大規模核酸檢測。

自27日起，滿洲里市航班、火車、長途汽車、計程車、城市公車已全面停航停運。各出入城卡口均已實施交通管制，實行24小時值守，各卡口和外圍卡點嚴查嚴控進出城人員和車輛，除醫療保障、物資輸送人員外，其餘人員嚴禁外出，最大限度減少人員流動，形成「內防擴散、外防輸出」兩道屏障。

▲滿洲里民眾排隊做檢測。（圖／視覺中國）

社區方面，管控區全面落實「足不出區」措施，對全市管控區域小區進行24小時值守，開展查證、掃碼、測溫、登記等相關工作。全市所有小區和平房區均已採取硬隔離措施，只保留必要出入口。除保障民生類經營場所外，電影院、KTV、洗浴、網咖全部關停，停止聚集性活動，嚴防人員聚集管控風險。

另外，今日通報顯示，當日新增治癒出院病例36例，解除醫學觀察的密切接觸者2290人，重症病例較前一日減少1例。

境外輸入現有確診病例407例（其中重症病例3例），現有疑似病例3例。累計確診病例10169例，累計治癒出院病例9762例，無死亡病例。

截至11月29日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例790例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例93285例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例98711例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者1328055人，尚在醫學觀察的密切接觸者32997人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者22例（均為境外輸入）；當日轉為確診病例4例（境外輸入2例）；當日解除醫學觀察12例（境外輸入10例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者462例（境外輸入395例）。