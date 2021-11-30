第三劑莫德納擬比照國際「打半劑」　mRNA疫苗不建議互相混打！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨日公布第三劑會在明年1/1後開始接種，也同步開放混打，但針對疫苗選擇，不少民眾仍有疑惑。對此，指揮官陳時中今表示，AZ混打mRNA可以，但是mRAN之間混打不贊成，也不贊成打過mRAN又混打AZ。另外，針對國外第三劑莫德納僅接種一半劑量，陳時中也坦言，現在有這樣的建議，包括次世代疫苗都在簽約選項中。

▲陳時中出席全國失智症行動成果發表會。（圖／記者許靖騏攝）

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台灣過去已開放接種AZ、莫德納、BNT和高端疫苗，之後也開放AZ混打莫德納或BNT，未來也將開放第三劑疫苗。陳時中今表示，根據研究報告，混打不良反應比較多，但大多都是輕微的，第三劑不強制規定混打，因為還有個人體質和不良反應增加的問題。

陳時中說，在施打第三劑方面，會盡量讓大家明白然後做選擇，AZ要混打mRNA可以，但是mRAN之間混打不贊成，也不贊成mRNA和AZ混打，也就是說第一、二劑接種莫德納者，第三劑也只能選莫德納，第一、二劑接種BNT，第三劑也是選擇BNT。

而在莫德納第三劑接種上，目前國際上都是施打「半劑」，陳時中也直言， 莫德納現在的確有建議第三劑打半劑，仿單也要更改，他們也會發展次世代疫苗，這都在簽約的選擇範圍內。