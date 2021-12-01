第三劑疫苗怎麼選？盤點專家建議「6大組合」　快看你適合哪種　

▲指揮中心預計第三劑疫苗最快1/1開打。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布第三劑疫苗最快1/1開打後，除了6大對象建議應接種，其餘一般大眾可經由醫師評估及個人意願綜合考量。但民眾對於第三劑的選擇仍多有疑慮，《ETtoday新聞雲》也彙整各專家及指揮中心的建議，提供民眾參考。

Q1第三劑加強針最快何時可打？優先對象有哪些？我也要打嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心建議已完成2劑新冠疫苗接種「65歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員及容易感染與疾病嚴重風險者（即COVID-19疫苗公費接種對象第九類）」等六大族群應於第二劑接種6個月後，追加接種第三劑疫苗。

有關施打時間，指揮官陳時中表示，最快可落在過年，約是1/1。

除了高風險人員，哥倫比亞大學新冠肺炎醫學團隊領導者、中研院士何大一也認為，若情況允許，「全民都要」接種第三劑加強針，理由是「中和抗體在打完6個月後濃度就會降低，保護力也會下降，就算是最好的疫苗也是如此。」

▲除了六大類對象建議接種第三劑外，指揮中心提到，一般民眾可經由醫師評估及自身意願綜合考量。（示意圖／中央流行疫情指揮中心提供）

Q2第一、二劑都打莫德納，第三劑也要打同廠牌嗎？AZ跟BNT各組合的選擇呢？

對於第三劑疫苗選擇，陳時中曾說，雖然希望是跟第二劑相同，但沒有限制，疫苗量會準備得讓大家有選擇。不過，後續他給出明確建議「AZ混打mRNA可以，但mRNA之間的混打不贊成，也不贊成打過mRNA又混打AZ。」

至於醫界的看法，中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢受訪時提到，「除了AZ疫苗外，另外兩種mRNA疫苗都可以當作第三劑」重點在於和前兩劑間隔天數要以6-8個月為原則；台大前感染科醫師林氏璧則再三強調，目前國外各國對於追加劑接種廠牌早已有明確建議，「不管你前兩劑打什麼，就是以mRNA疫苗為主。」

《ETtoday新聞雲》彙整專家們的意見後，整理出下列疫苗組合供第三劑混打參考：

◎AZ+AZ→第三劑：BNT或莫德納

◎AZ+莫德納→第三劑：莫德納

◎AZ+BNT→第三劑：BNT

◎莫德納+莫德納→第三劑：莫德納

◎BNT+BNT→第三劑：BNT

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎在疫情記者會上強調，專家會議並沒有特別針對第三劑疫苗選擇詳細討論。不過以抗體部分，他說明，腺病毒疫苗混打mRNA後，與全都施打mRNA疫苗的抗體差不多。但以mRNA疫苗混打而言，抗體雖然可能會高一點，差異還是非常小，實務上來看，混打mRNA疫苗跟打同種mRNA效果是差不多的，總的來說，基本上「打什麼疫苗，就繼續接種一樣的疫苗為標準」。

李秉穎提到，腺病毒疫苗因第二劑引起免疫系統的反應比較差，若先打AZ疫苗者，再打mRNA，如：BNT或莫德納疫苗，可補足自免性反應不足的缺點，後續考量到抗體反應，想打什麼都可以。

▲前兩劑施打高端疫苗的族群，有專家認為，第三劑應選擇mRNA作為加強針。（示意圖／記者湯興漢攝）

Q3前兩劑打高端，但我沒有要出國，第三劑可以怎麼選？

李秉穎指出，高端屬於「自由選擇」的情況，因為也有經過緊急授權使用，有些前兩劑施打高端的人，第三劑可能也有意願繼續打高端，因此專家小組認為保留民眾的選擇權利。

但不同於腺病毒疫苗，次單位蛋白疫苗的混打數據較少，李秉穎說，相關臨床試驗也正在進行中，不久後應會有相關數據，預計打第三劑前就有相關資料出爐。

只是，何大一直言，如果台灣民眾大多是施打AZ或高端疫苗者，應該選擇「mRNA疫苗作為第三劑加強針」。他解釋，施打加強針後，人體會有非常強的抗體反應，從而提高保護作用，「除非民眾廣泛接種好的疫苗，否則台灣很難重新開放。」

Q4打第三劑副作用會不會更可怕？

台大醫院家醫科醫師何忠祐列舉現有安全性資料，施打第三劑Moderna副作用發生率與第二劑雷同。將副作用細分成局部以及全身性時，發現第三劑的局部副作用較第二劑略高(84.7% vs. 83.5%)，但全身性副作用較第二劑略低(79.0% vs. 81.3%)。

第三劑BNT副作用整體發生率也與第二劑雷同，第三劑的局部副作用較第二劑略高(74.1% vs. 71.7%)，全身性副作用較第二劑略低(69.2% vs. 71.7%)

至於施打兩劑AZ後追加mRNA疫苗副作用，常見有注射處疼痛(持續1-2天)、疲倦、全身痠痛、發熱等症狀。

李秉穎也說，若有混打，從學理上來看，現在有不同疫苗的前後施打經驗，因此對於安全性沒有什麼太大問題，有些混打出現局部反應發生率較高一些，但整體而言仍不算嚴重不良反應。