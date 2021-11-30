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南投縣通過公共停車場收費自治條例　最快明年7月實施路邊停收費

▲南投縣政府通過公共停車場收費自治條例，最快明年7月實施。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府通過公共停車場收費自治條例，最快明年7月實施（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投全縣停車位數量長期有不足的情況，縣府為加強停車位利用率，29日在縣務會議中通過「南投縣公共停車場收費自治條例修正草案總說明」，縣長林明溱表示，草案通過後將儘快送南投縣議會審查，最快明年7月即可實施，改善停車位不足及被長時間佔用的問題。

林明溱表示，在南投市市區部分，縣府先前已在綜合大樓停車場進行收費，停車位使用及流動率確有顯著提升，此次縣務會議進一步通過公共停車場收費自治條例，希望正式施行後，13鄉鎮市公所能配合新增停車收費設施，增加車位流通量，讓民眾更容易找到停車位。

▲南投縣政府通過公共停車場收費自治條例，最快明年7月實施。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府通過公共停車場收費自治條例，最快明年7月實施。（圖／南投縣政府提供）

除了人口稠密的市區，林明溱指出，仁愛鄉清境農場等熱門風景區同樣缺乏停車場，每到假日便一位難求、嚴重影響交通；縣府已與林務局南投林管處協商撥用霧社地區的土地興建立體停車場，仁愛鄉公所也同意提供清境高空觀景步道入口處幼獅段土地，興建立體停車場，以期解決假日車位難求的窘況。

另南投市南崗路旁人行道雜草叢生，林明溱說，雖然道路部分為公路總局管理，但人行道是南投市公所管理，為改善市容，將籌措經費協助清除雜草、種植漂亮的花木，提供縣民更乾淨、安全的生活環境。
 

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