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他視力模糊3個月突失明！醫一查「雙眼卻超健康」　原因曝光

▲▼大叔視力模糊…3個月後雙眼失明　醫卻說「非常健康」檢查結果曝。（圖／翻攝自廣州日報）

▲58歲大叔視力模糊「3月後更失明」，醫生從腦部挖出一大塊腫瘤。（圖／翻攝自廣州日報）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸廣東省廣州市一名58歲田姓男子日前突然視力模糊，原本以為是年紀大了出現老花眼，不料3個月後某一天左右眼突然完全失明，他隨即在家人的陪伴下到醫院檢查，不料醫生初步診斷發現他的眼睛「相當健康」，直到深入檢查後才確定，失明是腦下垂體腫瘤造成的。

根據大陸《廣州日報》報導，58歲田男住在廣州市白雲區，今年8月發現右眼視力逐漸模糊，原本以為是年紀大了有老花眼，就沒有特別去給醫生檢查，不料接下來的3個月期間，他的右眼視力急速下降，開始看不清楚東西，走路還會撞到人，11月初時右眼更完全失明，嚇得他立刻前往附近診所治療。

診所醫生替他檢查後，發現他的雙眼其實都「相當健康」，最後經過X光檢查，才發現疑似是顱內有「巨大佔位性病變」，進而導致右眼失明。田男11月10日在家屬陪同下，前往市內大醫院的腦科就醫，不料隔天（11月11日）連左眼也看不見，讓他非常害怕。

魯姓主治醫師考量田男的症狀和X光、電腦斷層等影像後，認為患者應該是腦下垂體腫瘤，「應該是腫瘤突然破裂出血，必須盡快手術，才能保住視力」。田男在接受全身麻醉手術後，順利切除一顆41毫米×27毫米×21毫米大的腫瘤，術後恢復良好且雙眼也恢復正常視力，順利出院。

醫師解釋，人體左右兩根視神經在顱內鞍上從前向後穿行，當腫瘤逐漸向鞍上生長時，會接觸到視神經並造成壓迫，壓迫到一定程度時，就會出現視物模糊、視野受損等症狀，「如果腫瘤體積較大，壓迫視神經並破裂出血，就可能出現急性視力下降、視野缺損等症狀，需要及時手術治療」。

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