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2022北市議員大戰！藍喊目標32席、綠力拼2字頭　民眾黨擬1區1人

▲▼台北市議會。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

2022年九合一選舉腳步接近，台北市議員大戰呈現藍綠白三強相爭的局面。上一屆選舉取得好成績的國民黨，明年將採積極提名的策略，有信心保住現有的28席次，目標要進一步擴展到32席；民進黨本屆議員席次銳減8席，明年先尋求站回「2字頭」；至於相當受到矚目的民眾黨「柯家軍」初登場，準備挾北市執政黨氣勢，喊出1區提1席目標，盼藉由後柯文哲時期的機會，在北市議會搶下第3大黨的成績。

台北市共有士林北投、內湖南港、中山大同、松山信義、中正萬華、大安文山以及平地、山地原住民選區，共8個選區。總席次63席，國民黨28席、民進黨18席、新黨3席、社民黨1席、民眾黨1席及無黨籍10席。其中，明年士林北投選區因人口外流的關係，席次將由13席降到12席，北市議會總議席將降到62席，牽動各政黨布局。

國民黨積極提名　目標拚上32席

國民黨2018年在台北市議員選舉提名33席次，受惠於韓流與大環境加持，當選29席，重回台北市議會多數；期間議員鍾小平雖因故退黨，但席次28席仍在議會佔優勢。

緊接而來的2022年選舉，國民黨計畫至少提名32席次。北市黨部主委黃呂錦茹表示，現任的黨籍議員不論菜鳥或老將，表現都相當優秀，民眾認同感相當高，黨內有信心保住現有的28席。

另外，國民黨還計畫在松山信義、大安文山各再多提1席，中正萬華也預備派出強棒搶回席次，目標議員至少增到32席。此外，還有「一區一青年」的規劃，目前初步就有6位新人要搶當議員。

黃呂錦茹說，2018年的時候每個區最高票幾乎都是國民黨議員，加上部分選區有「一枝獨秀」的狀況，例如羅智強上一屆在藍營票倉大安文山區拿了超過4萬票，比第2高票的李柏毅還多了1萬多票；如今羅不選，選票有望重新分配。黃呂強調，「配票還有空間」，會根據歷年來各選區的選舉，檢討票怎麼分配。

民進黨2018重挫　力保18席不掉拚2字頭

民進黨在2014年時議員全壘打，提名27席全上；隨後2018年受到韓流等大環境影響，儘管採保守提名戰術只提名現任的27席，但仍一口氣掉了8席，僅剩19席。加上高嘉瑜在2020年投入立委選舉勝選，席次再減少到18席。

據了解，雖然目前席次僅18席，但2022年民進黨傾向比照上一屆規劃，提名26席。其中，士北選區因席次減少，預計在該區會少提1席、僅推出5席，其餘選區部份，港湖4席、松信4席、中山大同4席、中正萬華4席、大安文山5席。

北市黨部前副執行長何孟樺說，2022年的目標會以目前的18席為基礎，全力朝20席以上邁進。但何孟樺強調，目前黨內優先目標是以公投為主，一切情勢要等到公投結束後才會比較明朗，選舉的對策可能會再視公投結果做調整。

為鼓勵青年參政，民進黨中執會已通過黨內初選民調加權機制，新人可加權10％，若未滿35歲可再加權10％，最多可加權20％，在先天條件加持下也增加新人投入選舉的意願，港湖就有何孟樺拚卡位、「口譯哥」趙怡翔也將接棒阮昭雄投入大安文山。

「後柯時代」來臨　民眾黨力拼1區1席

現任台北市長柯文哲明年將卸任，屆時也是柯一手創立的民眾黨初試啼聲之時，如何把握「後柯文哲時代」進軍議會，延續柯文哲8年執政的成果，是一大考驗。

北市黨部目前規畫1區1席，但光是北市就有超過40人有意角逐角逐6區席次，戰況相當激烈。其中，港湖區將由黃珊珊接班人陳宥丞出戰，中山大同則是由林國成交棒給女兒林珍羽，其餘4區報名超踴躍，人選還有待商榷。

目前受到關注的是，在士北選區部分，「學姊」黃瀞瑩、議員陳建銘之女陳思宇雙姝相爭議員提名機會，前者甚至在日前辭去副發言人工作，預期會更進一步深入地方經營。由於黃、陳2人各有優點，實力也都有一定程度，黨部也不排除會破例在士北選區提2席參戰。

▲▼2022台北市議員席次。（圖／記者許立昕整理製表）

▲2022台北市議員席次。（圖／記者許立昕整理製表）

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