徐巧芯揭公投勝敗關鍵在新北　「覺得各縣市首長最後還是會站出來」

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

重啟核四公投領銜人黃士修日前在藍營群組點名，這場公投「新北市是最大破口，侯友宜會讓全線潰堤」。對於四大公投戰況，國民黨議員徐巧芯表示，自己沒有要罵任何人，但現在最應該集結重兵的地方確實是新北，新北市就是關鍵，「如果國民黨還有一點資源、覺得還要拚下去的話，應該全部集結在新北。」

徐巧芯表示，核四公投3月份做民調時，台北市的不同意大於同意，但到了11月同意跟不同意只差2%，所以在台北市重啟核四的部分是拉近的，代表拚到底的決心是有用的，因為現在打空戰，戰場幾乎都集中在台北，所以國民黨不要以為民進黨弄那麼大場就怕了，其實拚到底的決心是可以感動人的。

徐巧芯指出，自己覺得各縣市首長最後還是會站出來，因為選民會看，不知道為什麼縣市首長對於公投是蠻冷淡的，但如果大家都一攤死水，像現在只有張麗善站出來表態，其他縣市首長感覺好像跟自己沒關係，「那20天後還怎麼選下去？」

藍綠動員迎戰四大公投案，根據《美麗島電子報》公布的最新民調，若不計是否會去投票的因素，「反萊豬進口」公投同意的為55.4%、不同意為37.9%；「重啟核四」公投同意重啟的有37.8%、不同意重啟的為51.9%。「公投綁大選」公投同意的有46.1%、不同意為41.7%；「珍愛藻礁」公投同意三接遷離的有35.0%、不同意三接遷離的為41.1%。

徐巧芯表示，11月初就發現不對勁，所有公投議題在攻擊的人都是民進黨，國民黨只是一直防守，沒有攻擊的主題跟議題，本來國民黨對公投的解釋和說明，應該是回應選民，現在卻變成回應民進黨。「民進黨開始扯美豬、萊豬，國民黨天天在解釋這不是美豬、是萊豬，每天在解釋、沒有攻擊，變成在吃老本，但吃老本能吃多久？」

徐巧芯指出，看萊豬公投民調就知道，差距最大時是7比3，現在卻只差15%，看民調要看趨勢，最近聽到國民黨內一些不具名的黨內人士稱，最後應該是兩好兩壞，「但單從美麗島電子報民調來看，最後20天投出來會翻盤。」