宣布參選港湖議員　民進黨前發言人：柯文哲走入歷史台北重新開始

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

宣布參選港湖議員　民進黨前發言人何孟樺：柯文哲走入歷史台北重新開始

▲民進黨前發言人何孟樺26日表態參加2022民進黨台北市內湖南港區市議員初選。（圖／翻攝自Facebook／何孟樺）

▲民進黨前發言人何孟樺26日表態參加2022民進黨台北市內湖南港區市議員初選。（圖／翻攝自Facebook／何孟樺）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨前發言人何孟樺26日透過臉書表態參加2022民進黨台北市內湖南港區市議員初選。文章前半部批評台北市長柯文哲對港湖的承諾跳票，以及細數柯執政不力，台北市近幾年沒進步；後半部則曝自己已開始跑行程，過程中有民眾抱怨市政和訴說期待。值得一提的是，何孟樺提到港湖立委高嘉瑜時，稱對方在外界雖有不同看法，但她認真勤政，是自己必須學習的地方。

針對柯文哲部分，何孟樺指出，隨著港湖發與擴張延伸出交通、居住、基礎建設等問題，但帶著大家期待上任的柯文哲，卻沒有實現承諾，解決這些問題，內湖人身受交通擁塞之苦，南港則是土地變更和都市更新進度緩慢，無法支持新的生活和產業發展。

何孟樺細數柯文哲市政不力上，點出台北市昂貴的社宅租金、防疫落漆表現、特權疫苗、市政團隊用人失當等，而柯文哲做政治的方式，就是不斷用今天的幹話來掩蓋昨天的空話或謊話。她直言，台北過去這些年來並沒有進步。

何孟樺也酸，柯文哲的時代即將結束，我們即將迎接沒有柯文哲的台北市，終於可以一起努力打造一個新市府，一起打造首都政治的新文化；不需要再糾結於柯文哲，就讓他走入歷史，台北市可以重新開始，擺脫一個只想選總統的網紅市長後，終於可以認真討論市政。

何孟樺說，在這種情況下，台北市的民進黨更必須再次團結起來，在市長及市議員選戰打下漂亮的一仗。民進黨團結起來才能重返首都，民進黨重返首都，我們才能為市民創造更好的未來。

何孟樺臉書全文：

我是何孟樺，您的港湖發言人！

今年32歲的我，將投入2022年民主進步黨台北市內湖南港區市議員初選。

內湖、南港是台北未來的新都心，是台北和國際接軌的中心。舉凡 #內科 2.0計畫、#東區門戶計畫的推動、#台北流行音樂中心 等大型公共建設，都說明了港湖地區未來的潛力。然而，隨著港湖地區發展和擴張，也延伸出更多交通、居住、公共服務和基礎建設等等問題。帶著大家期待上任的柯文哲市長，口口聲聲說要改變成真的柯文哲市長，卻沒有實踐承諾、解決這些問題。

我們看到，內湖人深受交通擁塞之苦，但是，在跳蛙公車失敗之後，柯市長僅說：「我們有監看，沒有惡化。」。我們看到，南港土地變更和都市更新進度緩慢，無法支持新的生活和產業發展。我們看到，更多停車場興建了，卻是鼓勵更多外來車流湧入港湖。

除此之外，在整個台北市，我們看到昂貴的社宅租金；我們看到防疫時期的落漆表現；我們看到特權疫苗；我們看到鬆懈的市政效率；我們看到市政團隊用人失當。這些都讓許多台北市民搖頭。幾年下來，除了偷偷摸摸快完工的巨蛋，台北市究竟有什麼改變？我相信，很多人都答不出來。

其實，柯文哲做政治的方式，就是不斷用今天的幹話來掩蓋昨天的空話或謊話。不過，他智商再怎麼高都掩蓋不了台北市人口不斷流失，掩蓋不了年輕人生活日益困難，掩蓋不了這座城市逐漸失去光芒的事實。台北過去這些年來並沒有進步。

不過，好消息是柯文哲的時代即將結束。我們即將 #迎接沒有柯文哲的台北市。我們終於可以一起努力打造一個新市府，一起打造首都政治的新文化。在充滿發展性的港湖地區，更需要建構清晰的願景和強而有力的執行效率。屬於我們的榮耀和認同，屬於我們的有品質的生活，這些台北人值得有擁有卻逐漸失去的事物，就算我只會是一個菜鳥議員，我也會用我一切的力氣，一點一滴把它們找回來。

柯文哲不只在台北市留下許多問題，不容否認，他也在民進黨留下裂痕。這些年來民進黨支持者為了挺柯反柯，爭論不休，甚至彼此傷害。事實上，柯文哲沒那麼偉大。

我認為，我們不需要再糾結於他。就讓柯文哲走入歷史，他想做什麼我們就祝福他。最重要的，台北市可以重新開始，擺脫了一個只想選總統的網紅市長後，我們終於可以認真討論市政。在這種情況下，台北市的民進黨更必須再次團結起來，在市長及市議員選戰打下漂亮的一仗。民進黨團結起來才能重返首都，民進黨重返首都，我們才能為市民創造更好的未來。

從去年起，我陸續向港湖的長輩、年輕朋友們請益。大家都對在地經營許久的李建昌議員、江志銘議員表示高度肯定，也對未能連任的王孝維議員感到非常惋惜。儘管對於高嘉瑜委員有些人有不同的看法，但高委員的認真勤政，也是我必須學習的地方。我再強調一次，柯文哲沒這麼偉大，後柯文哲時期，港湖地區的民進黨如果還在吵挺柯或反柯，柯文哲晚上做夢都會笑出來。後柯文哲時期，台北市民如果依然只能在柯文哲的代理人和國民黨保守勢力之間二選一，那就是一點改變也沒有。因此，在這一次選舉，民進黨拚了命也必須成為市民更好的選項。

我已經開始每天十六個小時跑行程的生活。就拿昨天的行程來說，我早上六點，在玉成公園向運動的長輩打招呼，送南港鴻福里遊覽車出遊。接著，我站到路口，隨後到菜市場，然後參與社區活動。下午則是走街拜訪，晚上追垃圾車到十點多。我是一個32歲的平凡年輕人，不是出身什麼政治世家。我對政治有一份理想，但我知道，理想的實現必須建立在每一分鐘的累積。我不埋怨沒錢沒權，我只恨不得有更多時間。

拜訪過程中，大家對我從陌生到熱情，也告訴我對地方的期待。在西康二號公園，早上遛狗的爸爸跟我討論，希望在人行道推娃娃車時可以更安全方便。在湖光市場，攤販大姊與我討論傳統市場的沒落，商圈需要振興。

在西湖的咖啡店，年輕爸爸告訴我，朋友抽中公托的相對剝奪感有多強。在中南街，義大利麵店主廚認為中南街的發展需有更多元想像。在昆陽捷運站旁的便利商店，大姐希望南港瓶蓋工廠半套的文史保留再也不要發生。

這些議題牽涉到城市空間、商業模式、公共照顧和文化治理等等政策思維的翻轉和改革。這就是我想做的事。我曾經參與太陽花學運，在體制外衝撞政府。我知道理想是什麼。我也曾經參與執政團隊，擔任民進黨發言人、總統府國安會及民進黨台北市黨部，我知道理想該如何實踐。

最後，我想跟大家分享一個我親身經歷的故事。對我來說，這個故事就是政治的縮影。我曾經因為政治立場，在碧山巖旁的涼亭被登山客批評。不過，當我鍥而不捨的前去拜訪，他們最終願意給我一個討論議題的機會。第四次拜訪時，開始對我展露笑容、表達認可。我相信，溝通溝通再溝通，就能產生更多理解和信任，進而一起合作，成就真正的改變。

各位市民朋友，我是何孟樺。我會繼續拿出衝勁，穿梭在港湖的大街小巷，聆聽大家的意見與心聲，然後，我會想辦法把大家的意見和心聲，變成這座城市的未來。

懇請大家，給我一個能夠為您，為港湖服務的機會。
懇請大家，讓我做為您的發言人，為您伸張正義，為您爭取權益，為您監督市政。
懇請大家，讓我跟您們走在一起，走向一個更好的台北。

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
網紅暨大演講丟感謝狀！急道歉「又糗大」　學生笑慘：我在台中啊
美股三大期貨重挫！　道瓊期指慘跌逾700點
台中警撞車「陰莖3度燙傷」　怒提國賠52萬結果曝
白衣爆乳妹「包包背帶卡雙球間」！　鄉民嗨翻：炸出來了
台灣一姐把對手打哭！　美國小將第3局就紅了眼眶
張蘭吊點滴激動：為兒子我豁出去！力讚大S 5優點「認定這媳婦
男脫褲「猛啪」母山羊！　陰部紅腫外翻慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

宣布參選港湖議員　民進黨前發言人：柯文哲走入歷史台北重新開始

1天6碗豬肝湯萊劑會超標？　王時齊酸趙少康：你天天吃給我看！

黃士修槓時力3立委「民主糟糕示範」　控散布謠言反核四重啟

世界明珠建案涉不法交易？　證期局：有具體事證會做必要處理

來台首場對外正式演說　AIT處長：中國軍事挑釁引發誤判風險

徐國勇出席青山宮起轎　宣傳四個不同意「神明在後面有聽喔！」

與林飛帆合組最強男團宣傳公投？　吳怡農：有機會就不缺席

交通部長王國材與柯文哲會面　林右昌：柳暗花明撥雲見日

青山宮備鹹光餅蓋「四個不同意」　蔡英文、林昶佐同框扶轎遶境

顏寬恒遭控違建　林楚茵批：中市府無作為「市長到底姓盧還姓顏」

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

宣布參選港湖議員　民進黨前發言人：柯文哲走入歷史台北重新開始

1天6碗豬肝湯萊劑會超標？　王時齊酸趙少康：你天天吃給我看！

黃士修槓時力3立委「民主糟糕示範」　控散布謠言反核四重啟

世界明珠建案涉不法交易？　證期局：有具體事證會做必要處理

來台首場對外正式演說　AIT處長：中國軍事挑釁引發誤判風險

徐國勇出席青山宮起轎　宣傳四個不同意「神明在後面有聽喔！」

與林飛帆合組最強男團宣傳公投？　吳怡農：有機會就不缺席

交通部長王國材與柯文哲會面　林右昌：柳暗花明撥雲見日

青山宮備鹹光餅蓋「四個不同意」　蔡英文、林昶佐同框扶轎遶境

顏寬恒遭控違建　林楚茵批：中市府無作為「市長到底姓盧還姓顏」

健保明年調降藥價！年省74億元　三高用藥降最多

「台北房價暴噴，進場該緩一緩？」　網：很簡單，就是看地點

中信盃黑豹旗／東體外野三帥目標中職　壽星鄭瑋翔兩戰當英雄　

白貓死狀逼真《當家主母》PO花絮自清　網質疑後製：眼睛顏色不同

米可白打AZ住院4天虛弱　媽寄蛋黃酥進補：特別想嚐家鄉味

容祖兒直播「阿Sa驚人素顏」全曝光　獨缺阿嬌原因曝光

黑白格設計超吸睛！徠卡推出聯名限定款D-Lux 7相機

楊冪辣曬S曲線腳下驚見「災難單品」！　網膜拜：腿精任性

彭帥最新電郵曝光　男性友人：她表示「不存在性侵問題」

鼻神復出！Bjergsen引喬丹名言強勢宣告回歸職業賽場

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

政治熱門新聞

揭建新董座與顏清標是哥兒們　周玉蔻酸顏寬恒：挨你老爸罵了吧？

快訊／強化台美合作！蔡英文宣布：退輔會明年1月派員常駐華府

林靜儀挺萊豬　他酸：傻還是蠢

教部推動200億數位學習精進計畫　將砸錢達「生生用平板」

中國軍事侵擾不斷　蘇貞昌拍板舉債2372億強化海空戰力

美參眾議員深夜抵台　總統府：本次成員皆積極挺台國際參與

鄧佳華想唱跨年　北市拒絕

柯文哲：基捷北捷距離280公尺「轉乘效果差」

美參眾議員深夜抵台　AIT：將討論美台關係、區域安全

美國參、眾議員訪團11月2度訪台　外交部：有助深化台美深厚情誼

轟違規蓋招待所　顏寬恒：該拆就拆

幕後／秘籌半年「行動時代辦公室」周末成立

蔡英文重啟「辣台派開講」　12／4上火線迎戰四項公投

快訊／柯文哲、王國材見面好心情　基捷汐東線「接東環段」達共識

更多熱門

相關新聞

王國材與柯文哲會面　林右昌：撥雲見日

王國材與柯文哲會面　林右昌：撥雲見日

基隆市長林右昌今（26日）參加美麗基隆影片及攝影創作頒獎典禮前，接受媒體聯訪指出，從媒體報導看到，早上的結果他樂見有這樣的成果，就像柳暗花明，撥雲見日，交通部王部長、柯市長對於過去可能有誤會、不理解清楚的地方，透過溝通與對談達成共識，這是很高興的事。

汐東線工程　交長：明年很難動工

汐東線工程　交長：明年很難動工

遠東集團遭陸重罰　民進黨批朱立倫：懲罰台商的共犯

遠東集團遭陸重罰　民進黨批朱立倫：懲罰台商的共犯

國民黨四項公投的戰略大錯誤

國民黨四項公投的戰略大錯誤

柯文哲：基捷北捷距離280公尺「轉乘效果差」

柯文哲：基捷北捷距離280公尺「轉乘效果差」

關鍵字：

何孟樺2022港湖民進黨柯文哲高嘉瑜

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

惹不起「天生易怒」星座Top 3

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

JKF女郎賈曈曈落網畫面曝！　低胸露深溝狼狽遭逮

鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面