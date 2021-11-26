宣布參選港湖議員　民進黨前發言人：柯文哲走入歷史台北重新開始

▲民進黨前發言人何孟樺26日表態參加2022民進黨台北市內湖南港區市議員初選。（圖／翻攝自Facebook／何孟樺）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨前發言人何孟樺26日透過臉書表態參加2022民進黨台北市內湖南港區市議員初選。文章前半部批評台北市長柯文哲對港湖的承諾跳票，以及細數柯執政不力，台北市近幾年沒進步；後半部則曝自己已開始跑行程，過程中有民眾抱怨市政和訴說期待。值得一提的是，何孟樺提到港湖立委高嘉瑜時，稱對方在外界雖有不同看法，但她認真勤政，是自己必須學習的地方。

針對柯文哲部分，何孟樺指出，隨著港湖發與擴張延伸出交通、居住、基礎建設等問題，但帶著大家期待上任的柯文哲，卻沒有實現承諾，解決這些問題，內湖人身受交通擁塞之苦，南港則是土地變更和都市更新進度緩慢，無法支持新的生活和產業發展。

何孟樺細數柯文哲市政不力上，點出台北市昂貴的社宅租金、防疫落漆表現、特權疫苗、市政團隊用人失當等，而柯文哲做政治的方式，就是不斷用今天的幹話來掩蓋昨天的空話或謊話。她直言，台北過去這些年來並沒有進步。

何孟樺也酸，柯文哲的時代即將結束，我們即將迎接沒有柯文哲的台北市，終於可以一起努力打造一個新市府，一起打造首都政治的新文化；不需要再糾結於柯文哲，就讓他走入歷史，台北市可以重新開始，擺脫一個只想選總統的網紅市長後，終於可以認真討論市政。

何孟樺說，在這種情況下，台北市的民進黨更必須再次團結起來，在市長及市議員選戰打下漂亮的一仗。民進黨團結起來才能重返首都，民進黨重返首都，我們才能為市民創造更好的未來。

何孟樺臉書全文：

我是何孟樺，您的港湖發言人！

今年32歲的我，將投入2022年民主進步黨台北市內湖南港區市議員初選。

內湖、南港是台北未來的新都心，是台北和國際接軌的中心。舉凡 #內科 2.0計畫、#東區門戶計畫的推動、#台北流行音樂中心 等大型公共建設，都說明了港湖地區未來的潛力。然而，隨著港湖地區發展和擴張，也延伸出更多交通、居住、公共服務和基礎建設等等問題。帶著大家期待上任的柯文哲市長，口口聲聲說要改變成真的柯文哲市長，卻沒有實踐承諾、解決這些問題。

我們看到，內湖人深受交通擁塞之苦，但是，在跳蛙公車失敗之後，柯市長僅說：「我們有監看，沒有惡化。」。我們看到，南港土地變更和都市更新進度緩慢，無法支持新的生活和產業發展。我們看到，更多停車場興建了，卻是鼓勵更多外來車流湧入港湖。

除此之外，在整個台北市，我們看到昂貴的社宅租金；我們看到防疫時期的落漆表現；我們看到特權疫苗；我們看到鬆懈的市政效率；我們看到市政團隊用人失當。這些都讓許多台北市民搖頭。幾年下來，除了偷偷摸摸快完工的巨蛋，台北市究竟有什麼改變？我相信，很多人都答不出來。

其實，柯文哲做政治的方式，就是不斷用今天的幹話來掩蓋昨天的空話或謊話。不過，他智商再怎麼高都掩蓋不了台北市人口不斷流失，掩蓋不了年輕人生活日益困難，掩蓋不了這座城市逐漸失去光芒的事實。台北過去這些年來並沒有進步。

不過，好消息是柯文哲的時代即將結束。我們即將 #迎接沒有柯文哲的台北市。我們終於可以一起努力打造一個新市府，一起打造首都政治的新文化。在充滿發展性的港湖地區，更需要建構清晰的願景和強而有力的執行效率。屬於我們的榮耀和認同，屬於我們的有品質的生活，這些台北人值得有擁有卻逐漸失去的事物，就算我只會是一個菜鳥議員，我也會用我一切的力氣，一點一滴把它們找回來。

柯文哲不只在台北市留下許多問題，不容否認，他也在民進黨留下裂痕。這些年來民進黨支持者為了挺柯反柯，爭論不休，甚至彼此傷害。事實上，柯文哲沒那麼偉大。

我認為，我們不需要再糾結於他。就讓柯文哲走入歷史，他想做什麼我們就祝福他。最重要的，台北市可以重新開始，擺脫了一個只想選總統的網紅市長後，我們終於可以認真討論市政。在這種情況下，台北市的民進黨更必須再次團結起來，在市長及市議員選戰打下漂亮的一仗。民進黨團結起來才能重返首都，民進黨重返首都，我們才能為市民創造更好的未來。

從去年起，我陸續向港湖的長輩、年輕朋友們請益。大家都對在地經營許久的李建昌議員、江志銘議員表示高度肯定，也對未能連任的王孝維議員感到非常惋惜。儘管對於高嘉瑜委員有些人有不同的看法，但高委員的認真勤政，也是我必須學習的地方。我再強調一次，柯文哲沒這麼偉大，後柯文哲時期，港湖地區的民進黨如果還在吵挺柯或反柯，柯文哲晚上做夢都會笑出來。後柯文哲時期，台北市民如果依然只能在柯文哲的代理人和國民黨保守勢力之間二選一，那就是一點改變也沒有。因此，在這一次選舉，民進黨拚了命也必須成為市民更好的選項。

我已經開始每天十六個小時跑行程的生活。就拿昨天的行程來說，我早上六點，在玉成公園向運動的長輩打招呼，送南港鴻福里遊覽車出遊。接著，我站到路口，隨後到菜市場，然後參與社區活動。下午則是走街拜訪，晚上追垃圾車到十點多。我是一個32歲的平凡年輕人，不是出身什麼政治世家。我對政治有一份理想，但我知道，理想的實現必須建立在每一分鐘的累積。我不埋怨沒錢沒權，我只恨不得有更多時間。

拜訪過程中，大家對我從陌生到熱情，也告訴我對地方的期待。在西康二號公園，早上遛狗的爸爸跟我討論，希望在人行道推娃娃車時可以更安全方便。在湖光市場，攤販大姊與我討論傳統市場的沒落，商圈需要振興。

在西湖的咖啡店，年輕爸爸告訴我，朋友抽中公托的相對剝奪感有多強。在中南街，義大利麵店主廚認為中南街的發展需有更多元想像。在昆陽捷運站旁的便利商店，大姐希望南港瓶蓋工廠半套的文史保留再也不要發生。

這些議題牽涉到城市空間、商業模式、公共照顧和文化治理等等政策思維的翻轉和改革。這就是我想做的事。我曾經參與太陽花學運，在體制外衝撞政府。我知道理想是什麼。我也曾經參與執政團隊，擔任民進黨發言人、總統府國安會及民進黨台北市黨部，我知道理想該如何實踐。

最後，我想跟大家分享一個我親身經歷的故事。對我來說，這個故事就是政治的縮影。我曾經因為政治立場，在碧山巖旁的涼亭被登山客批評。不過，當我鍥而不捨的前去拜訪，他們最終願意給我一個討論議題的機會。第四次拜訪時，開始對我展露笑容、表達認可。我相信，溝通溝通再溝通，就能產生更多理解和信任，進而一起合作，成就真正的改變。

各位市民朋友，我是何孟樺。我會繼續拿出衝勁，穿梭在港湖的大街小巷，聆聽大家的意見與心聲，然後，我會想辦法把大家的意見和心聲，變成這座城市的未來。

懇請大家，給我一個能夠為您，為港湖服務的機會。

懇請大家，讓我做為您的發言人，為您伸張正義，為您爭取權益，為您監督市政。

懇請大家，讓我跟您們走在一起，走向一個更好的台北。