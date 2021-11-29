人權會12月系列活動出爐　陳菊：讓台灣人權Plus不斷向前

▲陳菊出席「台灣人權PLUS記者會」。（圖／翻攝陳菊臉書）



記者杜冠霖／台北報導

12月10日是國際人權日，監察院國家人權委員會今（29日）舉辦「台灣人權PLUS記者會」，人權會主委陳菊表示，將舉行一個月系列活動，除了促進與保障人權外，也要運用柔性、積極的力量，結合民間及行政部門，讓台灣人權更進步。

人權會表示，今年國際人權日規劃為期一個月的系列活動，除30日的「外籍漁工人權專案報告發表會」，12月也將陸續舉辦「話影像人權－我們的人權影展」、「跨越國界的人權火炬海報展」、「2021台灣人權與企業行動論壇」、「以色列猶太大屠殺專題攝影展」以及「教科書轉型正義內容分析研討會」等，相關資訊可至國家人權委員會官網查詢。

對此，陳菊指出，國家人權委員會主要的工作項目，是促進及保障人權，關鍵在「合作」，也就是運用柔性及積極的力量，集合政府及民間，共同PLUS，讓台灣人權更進步，這也是國家人權委員會在2021國際人權日紀念活動的主題：台灣人權PLUS。

陳菊表示，舉辦人權日活動記者會，便是要表達，國家人權委員會不僅要和政府機關在人權議題合作，也要與企業對話，讓台灣在追求經濟發展的同時，兼顧民主、人權及ESG（環境、社會和企業治理）的精神，這也是強化台灣企業在國際競爭的優勢。

陳菊指出，人權會也透過影像、海報等媒材展示，與國際特赦組織、民間NGO團體、各國政府及人權機構等合作，喚起社會大眾對國內外人權議題的關心和反思，以及上周首次舉辦人權發展國際研討會，討論族群發展、疫情下的人權、數位暴力等新興人權議題，透過對話和合作，讓世界看見臺灣在促進及保障人權工作上的努力與成績。

陳菊表示，因為政府的努力以及民間夥伴們長期的倡議和鞭策，在台灣，普世人權價值，一天比一天更加的落實，但人權的路沒有盡頭，相望大家能夠與國家人權委員會一起，持續努力，堅定信念、積極行動，讓台灣人權不斷向前。