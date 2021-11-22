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監委查核四案通過糾正經濟部台電　許智傑再指涉圖利廠商應送檢調

▲台電公司表示，已務實盤點評估核四重啟的困難，燃料外運從來不是重啟關鍵。圖為核四廠。（圖／台電提供）

▲核四廠。（圖／台電提供）

記者林銘翰／台北報導

監察院日前公布「台電奇異核四仲裁案」調查報告，通過糾正經濟部及台電公司，民進黨立委許智傑22日表示，台電奇異核四仲裁案在104年提出的43項反請求中，將設備耐輻射量數值由180天改為100天，規格下修但經費卻沒減少，涉嫌圖利廠商，應送檢調處理。

立法院司法及法制委員會22日邀請監察院秘書長朱富美列席說明立法計畫，並備質詢。許智傑質詢時表示，台電在2015年向國際仲裁院提供「43項反請求」，其中第8項是關於核四要能耐受180天的輻射累積劑量，但台電與奇異公司討論後，卻改成100天。

許智傑質疑，當時台電向原能會提出修改核四終極安全分析報告中的安全設備耐輻射量數值，由180天下修為100天，原能會雖否決台電的修正，但這項變更設計沒有減少經費，只有設計修正、且是規格下修，「不只是要糾正，這個要送檢調，很明顯就是圖利」。

對此，監察院財政及經濟委員會主秘吳裕湘表示，監委的調查報告並沒有提到這部分，調查報告提出後，經濟部、台電都還沒回覆；朱富美則說，許智傑的建議她會帶回去給財經委員會參考。

重啟核四等4大公投年底登場，監察委員田秋堇11日表示，核四廠的「系統功能試驗報告」尚未通過審核，有如核四廠大腦及神經系統的DCIS（分散式控制暨資訊系統）更是問題嚴重，前經濟部長張家祝卻公開宣稱核四安全無虞，因此通過糾正經濟部及台電公司。

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